聽新聞
0:00 / 0:00
終結6年法律糾葛！字節跳動正式將TikTok八成股權售予美國投資者
TikTok 22日表示，中國母公司字節跳動已將該應用程式美國業務的多數股權，出售給一個非中國投資者團體。這項協議耗時一年多敲定，解決圍繞TikTok未來存續的根本問題，也為長達6年的法律糾葛畫下句點。
紐約時報報導，TikTok過去6年曾遭美國國會封殺，並捲入全球超級大國之間的政治角力，期間甚至一度在美國被迫中斷服務長達14小時。這項交易旨在削弱TikTok與中國的連結，同時回應外界對北京可能利用該應用程式，監視或操縱美國逾2億用戶的國家安全疑慮。
TikTok表示，新投資者將包括軟體巨頭甲骨文（Oracle）、阿拉伯聯合大公國投資公司MGX、投資公司銀湖（Silver Lake），以及科技億萬富豪戴爾（Michael Dell）的個人投資實體等，合計將持有新實體超過80%股份。
