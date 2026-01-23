黃金漲破4,960美元 白銀逼近97美元 今早雙雙再創新高

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金與白銀價格，23日亞洲早盤雙雙再刷新高。 法新社
黃金與白銀價格今（23）日在亞洲早盤雙雙再創新高。台灣時間8:35，黃金現貨價格漲破每英兩4,960美元門檻，最高來到4963.42美元；白銀現貨價格亦逼近每英兩97美元關卡，最高漲至96.97美元。

受持續的地緣政治緊張情勢、美元走弱，以及市場對聯準會（Fed）降息預期的影響，周四（22日）金價已首度突破每英兩4,900美元，白銀也刷新歷史最高價。紐約黃金現貨價格收盤大漲2.16%至4,936.02美元，白銀現貨收盤漲幅更大，上漲3.42%至每英兩96.24美元。

美國第3季經濟成長優於預期，上周初領失業金人數持穩也低於預期，11月份個人消費支出（PCE）亦以穩健速度成長，凸顯美國消費韌性。這些經濟數據公布後，令美元指數（DXY）周四下跌0.4%，以美元計價的貴金屬變得對海外買家更具吸引力。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「地緣政治緊張、美元整體偏弱，以及市場預期聯準會今年將轉向寬鬆，這些因素都是宏觀『去美元化』趨勢的一部分，並且仍持續影響黃金需求。」

高盛上修了對今年年末金價的預測，由先前的每英兩4,900美元，調高到5,400美元。理由是私人投資者與各國央行的需求加速。

對於地緣政治的最新焦點格陵蘭，美國總統川普表示，他已透過與北約的協議，確保了美國對格陵蘭的「完全且永久」進入權。北約秘書長則指出，盟國必須加強對北極安全的承諾，以防範來自俄羅斯與中國的威脅。

然而，任何相關協議的細節仍不明朗，丹麥方面也堅稱，其對該島的主權不在討論之列。

聯準會的利率政策方面，市場現在預期Fed將在今年下半年進行兩次、每次25個基點（1碼）的降息，進一步提升不具孳息特性的黃金吸引力。

葛蘭特認為，黃金每英兩5,000美元的價位已近在眼前，「短期回檔將被視為買進機會」。

Tradu資深市場分析師勞鮑萊斯（Nikos Tzabouras）對銀價的看法是，「白銀的基本面敘事其實比黃金更具吸引力。也許白銀不像黃金那樣被視為儲備資產，但同樣能受惠於避險資金流入以及美元走弱。」

黃金 美國 聯準會

