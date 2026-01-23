英特爾財報／盤後崩跌13% AI需求爆發竟吃不到？陳立武坦言良率未達標

英特爾（Intel）公布的本季財測遠低於市場預期，公司在滿足用於AI資料中心伺服器晶片需求方面面臨困難，執行長陳立武給出的前景展望平淡，消息拖累英特爾股價在盤後一度崩跌達13%。

英特爾周四（22日）公布，預估本季營收將介於117億至127億美元，低於分析師平均預估的125.1億美元；預估每股盈餘達損益兩平，而市場原本預期為每股獲利5美分至8美分。

陳立武在與分析師的電話會議中表示，公司要完成轉型需要「時間與決心」，「我們正走在一條為期多年的轉型旅程上」，這進一步打壓了股價。

伺服器CPU產能無法跟上需求 白白流失AI商機

製造瓶頸拖累了英特爾的復甦努力。英特爾高層表示，公司對於與AI晶片搭配使用的伺服器中央處理器（CPU）需求暴增感到措手不及。即使工廠已滿載運轉，英特爾仍無法跟上需求，導致高獲利的資料中心銷售機會流失，而新款PC晶片正在提升量產良率，又進一步壓縮利潤空間。

陳立武表示，「短期內，我對我們無法完全滿足市場需求感到失望。」

英特爾目前正受困於製造良率偏低，使得履行訂單更加困難。這家曾經主宰市場的半導體公司，多年來一直努力重拾技術優勢並挽回流失的市占率，而這無疑又是一個新的挫折。

陳立武在受訪時表示，市場需求「相當強勁」，公司也正全力修復製造問題，但他坦言，英特爾在第4季已消耗了大量庫存，「我們的良率與生產製造表現未達我的標準，」他說，「我們必須改善這一點。」

投資人與分析師原本寄望，大型科技公司為推動AI業務而加速建置資料中心，能帶動英特爾傳統伺服器晶片的銷售，這些晶片通常與輝達（Nvidia）市占領先的繪圖處理器（GPU）搭配使用。

良率不佳 毛利率繼續下滑

消息拖累英特爾股價在盤後大跌12.19%，報每股47.70美元。該股本月原本是費半指數中表現最佳的成分股，今年來累計上漲84%。先前英特爾正搭上華爾街樂觀情緒的浪潮，這些投資人押注新產品將進一步改善財務表現。英特爾也吸引了美國政府、輝達與軟銀集團等重量級投資。

Wedbush Securities分析師布萊森表示：「市場對英特爾可能迎來轉折點一直抱持高度樂觀，但聽到良率仍然困難，這並不是一個好的開始。」

回顧去年第4季，英特爾營收年減4.1%至137億美元；排除部分項目後，每股盈餘為15美分。根據彭博彙編的數據，分析師平均預期營收為134億美元、每股盈餘9美分。

毛利率在上季經調整後為37.9%，但預估本季將下滑至34.5%，遠遠低於高峰時期的逾60%毛利率。

18A良率符合內部規劃 暫緩對14A大規模投資 等待客戶上門

在先進製程方面，陳立武在聲明中表示，英特爾正「積極提升18A 的產能」，以因應「強勁的客戶需求」。他本月稍早表示，英特爾的18A製程技術（與台積電2奈米技術競爭）在2025年「表現超出預期」，顯示該技術已足夠成熟，可開始進行量產，例如用於自家的Core Ultr 第三代處理器Panther Lake 。這是英特爾首款基於18A製程的AI PC處理器，已開始出貨。分析師原本就預期，在提升量產過程中，將對毛利造成壓力。

路透先前報導，透過18A製程生產的晶片中，僅有一小部分良率達到可供客戶使用的水準。英特爾則表示，其良率正以每月速度改善，而低良率向來會對毛利造成壓力。

在財報分析師會議中，陳立武表示，18A的良率符合公司內部規劃，但「仍低於我希望看到的水準」。

財務長辛斯納（David Zinsner）在接受路透、CNBC專訪時表示，英特爾目前暫緩對下一代製程技術14A進行大規模投資，但14A製程技術的客戶預計將在今年下半年浮現，不過公司整體不太可能對外公布客戶名單。

辛斯納說：「一旦我們拿下這些客戶，就必須開始在14A上投入大量資本支出，到時候大家自然就會知道了。」

英特爾晶圓代工服務部門上季營收為45億美元，年增3.8%。目前該部門幾乎完全依賴英特爾內部產品部門的訂單，但正積極爭取外部客戶。