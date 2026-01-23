台積電ADR止跌小漲0.38% 較台北交易溢價17.64%

台積電ADR周四（22日）上漲0.38%，收在327.37美元，較台北交易溢價17.64%。費城半導體指數同日上漲0.16%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲306.78點或0.63%，收在49,384.01點；標普500指數上漲37.73點或0.55%，收在6,913.35點；那斯達克指數上漲211.20點，或0.91%，收在23,436.02點

台灣加權股價指數上漲499.71點，收在31,746.08點，台積電（2330）上漲20元或1.15%，收在1,760元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,070.48, +0.38, 1,760.00, +17.64

聯電, UMC, 68.94, -2.07, 67.60, +1.98

日月光, ASX, 301.37, +0.42, 298.00, +1.13

中華電, CHT, 134.90, +0.78, 133.00, +1.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價