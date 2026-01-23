快訊

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

國科會主委嘆學界「丟臉」 還在算論文數 盼大學與實務接軌

美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市主要指數周四（22日）收高，連續第二日攀升。此前美國總統川普撤回對歐洲盟國的關稅威脅，再加上數據凸顯美國經濟韌性，投資人買盤湧現，大型科技股走強，推動股市上漲。

道瓊工業指數22日收盤上漲306.78點，漲幅0.63%，至49,384.01點；標普500指數上漲37.73點，漲幅0.55%，至6,913.35點；那斯達克指數上漲211.20點，漲幅0.91%，至23,436.02點。

小型股羅素2000指數周四上漲0.8%，創收盤紀錄新高，這是投資人增加風險偏好的跡象。

超大型股領漲，輝達執行長黃仁勳對AI基礎建設的說法，提振了AI相關交易。美股「科技七雄」指數上漲2.1%。

這波漲勢緊隨標普500指數周三寫下兩個月來最大單日漲幅之後，當時川普放棄以徵收關稅為籌碼奪取格陵蘭島的計畫，並表示結束丹麥領土爭端的協議框架即將達成。

在川普態度周三大逆轉後，投資人迅速重返股市。儘管如此，連續兩天上漲仍未完全抹去三大指數在周二出現的跌幅，當時川普的關稅威脅令全球市場一度震盪。

標普500和那斯達克指數本周迄今仍下跌0.4%，道瓊工業指數基本持平。

Investment Partners Asset Management的CEO Gregg Abella表示：「做為資金經理，每天醒來時都不知道今天會是聖誕早晨還是黑色星期五，這種感覺非常奇怪。」

他指出，地緣政治議題正令投資者更加關注在波動中管理投資組合，並強調向特定個股、行業及資產類別之外進行多元化布局的重要性。

財報季正在加速推進，隨著企業揭露消費者需求、成本壓力和動盪的宏觀環境如何影響其年底表現，市場情緒將面臨考驗。

「科技七雄」中多家公司將於下周發布財報。由於在指數中的權重頗高，這些公司的表現對整體市場走向具有不成比例的影響。投資者將密切關注其財測，以判斷此前支撐其高估值的增長題材還有多少潛力。

七家公司周四全線上漲，其中Meta大漲5.7%，特斯拉上漲4.2%。

銀行股普遍表現良好，市場正面看待銀行業的財報。

消費品大廠Ｐ＆Ｇ在公布財報後上漲2.6%；英特爾在收盤後公布財報，盤後重挫12%。

最新發布的經濟數據同樣支撐股市走高。

美國個人消費支出（PCE）物價指數顯示，11月及10月消費者支出均強勁增長，經濟有望連續第三季強勁增長。

另一項數據顯示，上周首次申請州失業金人數增幅低於預期；此外，2025年第3季美國經濟年化後季增率小幅上修至4.4%。

指數 美國 川普

延伸閱讀

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

Fed新主席 快揭曉了

川普取消「格陵蘭關稅」 強硬態度大轉彎

川普取消格陵蘭關稅 分析師：小心TACO失靈

相關新聞

美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

美國股市主要指數周四（22日）收高，連續第二日攀升。此前美國總統川普撤回對歐洲盟國的關稅威脅，再加上數據凸顯美國經濟韌性...

台積電ADR止跌小漲0.38% 較台北交易溢價17.64%

台積電ADR周四（22日）上漲0.38%，收在327.37美元，較台北交易溢價17.64%。費城半導體指數同日上漲0.1...

現代汽車股價屢創新高！不到一個月累計漲幅達80% 股東開心、員工擔心

南韓現代汽車股價22日收盤下跌近4%，但稍早一度飆漲6.6%，再創新高。該公司股價今年來屢創新高，且不到一個月累計漲幅高...

投資市場讓川普對格陵蘭再度TACO 歐洲這次獲取啥教訓

在對歐洲持續2周的威脅升級之後，美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表講話時，態度有所軟化，放棄了與北約盟國爆發戰爭的可怕計畫。川普承諾不會動用武力從丹麥手中奪取格陵蘭島，這緩解了歐洲對最壞情況的擔憂，並促使華爾街股市反彈。 在幾個小時與北約領導人會晤後，他又表示，鑑於已就格陵蘭島問題達成「協議框架」，他可能會放棄加徵關稅的威脅。這個表態也是川普本屆總統任期內在最大膽舉動之一 ：再現「川普總是退讓」（Trump Always Chicken Out, TACO）。

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。