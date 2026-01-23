美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

美國股市主要指數周四（22日）收高，連續第二日攀升。此前美國總統川普撤回對歐洲盟國的關稅威脅，再加上數據凸顯美國經濟韌性，投資人買盤湧現，大型科技股走強，推動股市上漲。

道瓊工業指數22日收盤上漲306.78點，漲幅0.63%，至49,384.01點；標普500指數上漲37.73點，漲幅0.55%，至6,913.35點；那斯達克指數上漲211.20點，漲幅0.91%，至23,436.02點。

小型股羅素2000指數周四上漲0.8%，創收盤紀錄新高，這是投資人增加風險偏好的跡象。

超大型股領漲，輝達執行長黃仁勳對AI基礎建設的說法，提振了AI相關交易。美股「科技七雄」指數上漲2.1%。

這波漲勢緊隨標普500指數周三寫下兩個月來最大單日漲幅之後，當時川普放棄以徵收關稅為籌碼奪取格陵蘭島的計畫，並表示結束丹麥領土爭端的協議框架即將達成。

在川普態度周三大逆轉後，投資人迅速重返股市。儘管如此，連續兩天上漲仍未完全抹去三大指數在周二出現的跌幅，當時川普的關稅威脅令全球市場一度震盪。

標普500和那斯達克指數本周迄今仍下跌0.4%，道瓊工業指數基本持平。

Investment Partners Asset Management的CEO Gregg Abella表示：「做為資金經理，每天醒來時都不知道今天會是聖誕早晨還是黑色星期五，這種感覺非常奇怪。」

他指出，地緣政治議題正令投資者更加關注在波動中管理投資組合，並強調向特定個股、行業及資產類別之外進行多元化布局的重要性。

財報季正在加速推進，隨著企業揭露消費者需求、成本壓力和動盪的宏觀環境如何影響其年底表現，市場情緒將面臨考驗。

「科技七雄」中多家公司將於下周發布財報。由於在指數中的權重頗高，這些公司的表現對整體市場走向具有不成比例的影響。投資者將密切關注其財測，以判斷此前支撐其高估值的增長題材還有多少潛力。

七家公司周四全線上漲，其中Meta大漲5.7%，特斯拉上漲4.2%。

銀行股普遍表現良好，市場正面看待銀行業的財報。

消費品大廠Ｐ＆Ｇ在公布財報後上漲2.6%；英特爾在收盤後公布財報，盤後重挫12%。

最新發布的經濟數據同樣支撐股市走高。

美國個人消費支出（PCE）物價指數顯示，11月及10月消費者支出均強勁增長，經濟有望連續第三季強勁增長。

另一項數據顯示，上周首次申請州失業金人數增幅低於預期；此外，2025年第3季美國經濟年化後季增率小幅上修至4.4%。