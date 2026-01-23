川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股連2日上漲

在對歐洲持續2周的威脅升級之後，美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表講話時，態度有所軟化，放棄了與北約盟國爆發戰爭的可怕計畫。川普承諾不會動用武力從丹麥手中奪取格陵蘭島，這緩解了歐洲對最壞情況的擔憂，並促使華爾街股市反彈。 在幾個小時與北約領導人會晤後，他又表示，鑑於已就格陵蘭島問題達成「協議框架」，他可能會放棄加徵關稅的威脅。這個表態也是川普本屆總統任期內在最大膽舉動之一 ：再現「川普總是退讓」（Trump Always Chicken Out, TACO）。

2026-01-23 06:00