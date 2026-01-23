川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股連2日上漲

快訊

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

全球股市今天上揚，帶動美股連續第2天走高，主要因為美國總統川普（Donald Trump）針對歐洲反對美國收購格陵蘭，緩和了對歐洲國家的關稅威脅。

道瓊工業指數上漲360.78點或0.63%，收報49384.01點。

標普500指數揚升37.73點或0.55%，收在6913.35點。

那斯達克指數上揚211.20點或0.91%，收23436.02點。

費城半導體指數勁揚13.10 點或0.16%，收8055.17點。

