美國11月PCE年增2.8% 高於聯準會目標考驗降息決策
根據美國政府今天公布的數據顯示，美國聯邦準備理事會（Fed）最重視的通膨指標PCE在2025年11月相對穩定，仍高於聯準會的目標，官員正權衡未來何時再次降息的時機。
法新社報導，美國商務部表示，核心個人消費支出物價指數（PCE）在2025年11月年增2.8%，高於10月的2.7%。
與前一個月相比，10月與11月的PCE指數月增率皆為0.2%。
儘管部分分析師警告消費動能基礎可能不穩，消費者支出保持強勁，10月與11月分別都月增0.5%。
不過，這份報告所呈現的並非美國這個全球最大經濟體的最新狀況，因為受到2025年底美國政府長時間關門影響，數據延遲發布，故報告中同時包含10月與11月兩個月的數據。
儘管如此，由於聯準會下週即將召開決策會議，這份數據仍將受到關注。
聯準會2025年已連續3次降息，將利率區間下調至3.50%至3.75%之間。市場普遍預期聯準會1月將維持利率不變。
此舉源於決策者傾向評估先前降息效應，同時需考量美國總統川普（Donald Trump）關稅政策對供應鏈等環節的衝擊。
聯準會在調整基準利率時，須在通膨風險與就業市場健康之間取得平衡，而目前的PCE物價指數仍高於聯準會2.0%的長期目標。
