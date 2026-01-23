美國11月PCE年增2.8% 高於聯準會目標考驗降息決策

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

根據美國政府今天公布的數據顯示，美國聯邦準備理事會（Fed）最重視的通膨指標PCE在2025年11月相對穩定，仍高於聯準會的目標，官員正權衡未來何時再次降息的時機。

法新社報導，美國商務部表示，核心個人消費支出物價指數（PCE）在2025年11月年增2.8%，高於10月的2.7%。

與前一個月相比，10月與11月的PCE指數月增率皆為0.2%。

儘管部分分析師警告消費動能基礎可能不穩，消費者支出保持強勁，10月與11月分別都月增0.5%。

不過，這份報告所呈現的並非美國這個全球最大經濟體的最新狀況，因為受到2025年底美國政府長時間關門影響，數據延遲發布，故報告中同時包含10月與11月兩個月的數據。

儘管如此，由於聯準會下週即將召開決策會議，這份數據仍將受到關注。

聯準會2025年已連續3次降息，將利率區間下調至3.50%至3.75%之間。市場普遍預期聯準會1月將維持利率不變。

此舉源於決策者傾向評估先前降息效應，同時需考量美國總統川普（Donald Trump）關稅政策對供應鏈等環節的衝擊。

聯準會在調整基準利率時，須在通膨風險與就業市場健康之間取得平衡，而目前的PCE物價指數仍高於聯準會2.0%的長期目標。

聯準會 美國 PCE

川普開除Fed理事 美大法官多質疑

美國最高法院廿一日審理川普總統試圖解僱聯準會理事庫克案，九名大法官至少有六人質疑川普開除庫克作法，強調聯準會不受政治壓力...

駁AI泡沫論 黃仁勳：誤判情勢

輝達執行長黃仁勳廿一日對人工智慧（ＡＩ）支出難以為繼的質疑提出反駁，他認為，高昂資本支出並非金融泡沫徵兆，而是「人類史上...

澤倫斯基：美烏俄首次三方會談預定23日與24日在阿聯舉行

烏克蘭總統澤倫斯基22日說，烏克蘭和俄羅斯的談判團隊，將在阿拉伯聯合大公國與美國官員舉行首次的三方會談。

十年來首見！歐債今年平均期限將降到10年以下 英國可能創本世紀最低

如同美國近年來的做法，歐洲各國政府也正減少發行長期公債，以限縮借貸成本看升可能造成的傷害。巴克萊預測，今年歐元區大型市場...

通膨持續放緩 土耳其央行降息基準利率降至37%

土耳其中央銀行今天表示，由於年通膨數據持續放緩，央行已將基準利率調降至37%

美元全球支付占比50.5%創新高 人民幣降至2.7%

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計數據顯示，去年12月美元在全球支付中的占比升至50.5%，明顯高於前一個月的4...

