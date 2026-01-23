川普開除Fed理事 美大法官多質疑

美國最高法院廿一日審理川普總統試圖解僱聯準會理事庫克案，九名大法官至少有六人質疑川普開除庫克作法，強調聯準會不受政治壓力的重要性，情勢似乎傾向讓庫克留任。川普能否解僱現任理事控制聯準會，被打上大問號。

川普指控庫克涉嫌犯下房貸詐欺，去年宣布開除庫克，但庫克否認有任何不當行為，也未被控罪。聯準會成立一一二年以來，沒有任何總統曾開除在任理事；聯準會（Fed）組織結構旨在獨立運作，不受日常政治影響。川普批評者認為，他試圖解僱庫克，是想控制美國利率政策。

由川普任命的大法官卡瓦諾在近兩小時的言詞辯論中表示，若允許總統解僱庫克，「就算聯準會獨立性不被徹底摧毀，也會被削弱」。他還提到，若換黨執政，「所有現任官員都可能因故被解職，屆時我們將真正進入『隨意解僱』的時代」。

代表川普政府的司法部訟務次長沙爾在法庭上辯稱，川普並未聲稱他可以隨意解僱聯準會理事，而是庫克涉嫌犯下房貸詐欺，因此主張毋須給予庫克申辯機會，即可逕行將她解僱。此說法遭到大法官們強烈質疑。

保守派大法官艾里托質疑庫克案訴訟程序倉促進行，「沒有任何法院調查過這些指控」，他形容川普解僱庫克一事「處理得非常草率」。

多名大法官質疑川普開除庫克行動，對保守派占多數的最高法院是一項轉變；近幾個月，各級法院大多允許總統迅速解僱行政部門中一向具有高度獨立性的機構成員。

最高法院已表明認為聯準會在政府體系中具獨特地位。大法官廿一日聽審時再次重申這一觀點，表示金融市場與公眾需要對聯準會的決策抱持信心。