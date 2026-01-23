英特爾變飆股 半年漲180%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國晶片大廠英特爾（Intel）近半年股價狂飆180%。（路透）
英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好英特爾伺服器用中央處理器（CPU）與晶圓代工業務前景。

英特爾股價21日大漲11.7%，收在每股54.25美元，創2022年1月以來最高收盤價。2026開年還不到一個月，英特爾股價已飆漲47%，在標普500指數成分股中排名第三；若從去年8月1日波段谷底來算，英特爾股價在接近半年的時間內狂飆180%。

儘管英特爾最新財報可能顯示上季表現不如前年同期，但市場聚焦於三大利多，而這些利多已帶動華爾街多位分析師近幾周來對英特爾股票轉趨正面。

AI升級潮湧現：伺服器CPU需求噴發

據FactSet調查，分析師預測英特爾去年第4季調整後每股盈餘和營收，都低於一年前表現，不過分析師看好隨著AI系統日益複雜，英特爾的伺服器用CPU需求強勁。Wedbush分析師布萊森日前指出，這可能帶動最新一季繳出亮眼成績。

KeyBanc分析師阮約翰（音譯）在研究報告表示，預期英特爾將繳出略為上修的財測，主因伺服器CPU需求強勁，客戶升級至英特爾最新一代伺服器架構Granite Rapids，同時伺服器CPU供應能見度顯示，2026年全年供應幾乎售罄。  

18A製程技術可能受蘋果等大廠青睞

另有分析師關注，蘋果是否可能成為英特爾18A與14A晶圓代工製程的客戶。Susquehanna分析師羅蘭德表示，在英特爾本月稍早推出的AI PC處理器Panther Lake獲得正面回響後，他將關注英特爾是否正式宣布其晶圓代工業務的重要客戶。

Seaport Research分析師郭德堡本周調升英特爾評等時表示，18A目前看起來「效能表現相當出色」。18A表現對英特爾證明其製造競爭力、並吸引外部客戶至關重要。

川普公開按讚、分析師接連調升投資評級

另一大利多，則是美國總統川普持續公開讚揚英特爾與執行長陳立武。

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

韓股強彈 閃見5,000點

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5...

貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraW...

特斯拉駕駛 買車險打五折

科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示F...

