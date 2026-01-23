英特爾變飆股 半年漲180%

英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好英特爾伺服器用中央處理器（CPU）與晶圓代工業務前景。

英特爾股價21日大漲11.7%，收在每股54.25美元，創2022年1月以來最高收盤價。2026開年還不到一個月，英特爾股價已飆漲47%，在標普500指數成分股中排名第三；若從去年8月1日波段谷底來算，英特爾股價在接近半年的時間內狂飆180%。

儘管英特爾最新財報可能顯示上季表現不如前年同期，但市場聚焦於三大利多，而這些利多已帶動華爾街多位分析師近幾周來對英特爾股票轉趨正面。

AI升級潮湧現：伺服器CPU需求噴發

據FactSet調查，分析師預測英特爾去年第4季調整後每股盈餘和營收，都低於一年前表現，不過分析師看好隨著AI系統日益複雜，英特爾的伺服器用CPU需求強勁。Wedbush分析師布萊森日前指出，這可能帶動最新一季繳出亮眼成績。

KeyBanc分析師阮約翰（音譯）在研究報告表示，預期英特爾將繳出略為上修的財測，主因伺服器CPU需求強勁，客戶升級至英特爾最新一代伺服器架構Granite Rapids，同時伺服器CPU供應能見度顯示，2026年全年供應幾乎售罄。

18A製程技術可能受蘋果等大廠青睞

另有分析師關注，蘋果是否可能成為英特爾18A與14A晶圓代工製程的客戶。Susquehanna分析師羅蘭德表示，在英特爾本月稍早推出的AI PC處理器Panther Lake獲得正面回響後，他將關注英特爾是否正式宣布其晶圓代工業務的重要客戶。

Seaport Research分析師郭德堡本周調升英特爾評等時表示，18A目前看起來「效能表現相當出色」。18A表現對英特爾證明其製造競爭力、並吸引外部客戶至關重要。

川普公開按讚、分析師接連調升投資評級

另一大利多，則是美國總統川普持續公開讚揚英特爾與執行長陳立武。