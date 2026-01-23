OpenAI募資 衝500億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博資訊報導，OpenAI執行長奧特曼正在中東地區拜訪重量級投資人，為公司新一輪的募資鋪路，募資金額可能至少500億美元。

消息來源指出，奧特曼與多位投資人進行會談，包括阿布達比一些由國家支持的主要基金。OpenAI希望在最新一輪募資中籌集500億美元或更多資金，對公司的估值介於7,500億至8,300億美元之間。目前商談仍處於初期階段，實際金額仍可能變動。

彭博先前報導，OpenAI近期也曾向亞馬遜（Amazon）募資，洽談金額100億美元起跳。科技新聞網站The Information也曾報導，OpenAI研究7,500億美元估值、募資數百億美元的可能性。

OpenAI先前曾獲得阿布達比科技投資公司MGX的資金支持，並與G42合作，在阿聯開發一座大型資料中心。不只OpenAI，美國多家頂尖的新創AI公司，像是Anthropic、馬斯克的xAI，近來籌資對象都找向資金雄厚的中東投資人，以滿足日益增加的資本需求。

OpenAI最近一次估值是在去年秋季，當時在一筆允許部分員工出售持股的交易中，公司估值達到5,000億美元。

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

韓股強彈 閃見5,000點

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5...

貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraW...

英特爾變飆股 半年漲180%

英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好...

特斯拉駕駛 買車險打五折

科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示F...

