特斯拉駕駛 買車險打五折
科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示FSD已「大幅降低」事故風險。這個新的車險產品將在26日率先在亞利桑納州推出，2月擴大至奧勒岡州。
這家保險公司21日發布聲明說，客戶若啟動特斯拉FSD系統，每英里車險保費將可享折價50%優惠費率。Lemonade成立十年，運用人工智慧（AI）訂定保單價格和處理理賠。
Lemonade指出，提供保費優惠是該公司的數據顯示FSD降低事故發生次數。但這款自動輔助駕駛技術的行車安全數據仍有限，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也還在調查FSD，事關多起涉及違反交通規則導致的事故。一旦車主啟用FSD，特斯拉電動車就會駛向駕駛輸入的目的地。
