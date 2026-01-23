貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraWave通訊網路，挑戰目前由馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）主導的衛星通訊市場。

TeraWave以資料中心、政府與企業客戶為主要客群，首批衛星預定在明年第4季開始部署。

藍源表示，TeraWave網路的設計目標，是「在地球任何角落，都能提供最高達每秒6兆位元（6 Tbps）的資料傳輸速度」。

以消費者的標準來看，這樣的傳輸速度極為驚人，藍源可能是準備靠著衛星規劃中的光學通訊技術來達到這個水準，TeraWave網路也因而能成為資料處理與大型政府計畫的關鍵基礎設施。藍源說，TeraWave網路的目標服務客戶數目，上限約為10萬戶。

太空產業正競相建構「太空資料中心」，以因應人工智慧（AI）大規模資料處理需求的急遽成長。隨著AI技術擴張，在地球上進行AI運算需要龐大的能源與資源，將算力移入太空預料可解決這問題。TeraWave選擇在此時公開。

SpaceX執行長馬斯克曾說，準備在太空建置資料中心，與星鏈網路相輔相成。貝佐斯也曾預測，在未來10到20年內，軌道上設有太空資料中心將成為常態。

根據藍源的聲明，與星鏈不同的是，TeraWave網路似乎不對一般個人消費者開放。執行長林普（Dave Limp）在社群平台X上表示，TeraWave是專為企業客戶量身打造；公司聲明也提到：「TeraWave企業級用戶與閘道終端設備可迅速在全球部署，並可與既有的高容量基礎設施連接，提升路由多樣性，強化整體網路韌性。」不過，聲明中並未明確說明該網路可與哪些既有基礎設施配合運作。

馬斯克SpaceX的星鏈網路目前約有1萬顆衛星，是全球將網路基礎設施移至太空進展最快的系統。星鏈已在至少140個國家擁有超過600萬名用戶，服務對象涵蓋個人消費者、企業與政府。

星鏈同時也透過Starshield版本，為美國國安機構提供服務。

貝佐斯在新宣布的TeraWave之前，已在建構另一個衛星通訊系統Leo（前身為Project Kuiper）。Leo網路將由3,200顆衛星組成，目前有180顆衛星在軌，客戶策略與星鏈類似。