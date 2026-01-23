川普取消格陵蘭關稅 分析師：小心TACO失靈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統川普21日宣布達成格陵蘭協議框架 ，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普總是臨陣退縮），激勵美股、美債反彈，代表市場前一天的崩跌，再度讓川普警惕而縮手。但分析師提醒，要小心這會變成「狼來了」，總有一天押注TACO交易而逢低進場的策略會失靈。

Miller Tabak +首席市場策略師馬利說，當股市估值處於如此高的水準時，對川普的每一句話都會變得更加敏感，因為最終是他在牽動市場。市場現在是以「完美情境」來定價，因此需要不斷的再次確保沒有任何事情會打斷這波漲勢。

有分析師則認為，「TACO」策略總有一天會失靈。Freedom資本市場首席全球策略師伍德表示：「這是一場快速來回的TACO交易，甚至連兩個完整的交易日都不到。我擔心這會變成『狼來了』，總有一天他的威脅會成真，投資人若依舊逢低買進，卻可能被套牢。」

PenderFund資本市場投資長泰勒也說，「我們過去也見過，川普可能會因為大家看穿他的計畫而感到不悅。但現在看來，又回到了去年那套劇本。真正的問題在於，這種情況還能持續多久？因為每個人都已經被訓練成一跌就買，總有一天這套策略會失靈」。

資本市場 川普

延伸閱讀

川普喊達成格陵蘭協議框架 丹麥：北約無權代表協商

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

格陵蘭發布手冊建議居民準備5天必需品 因應川普可能奪島威脅

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

相關新聞

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

韓股強彈 閃見5,000點

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5...

貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraW...

英特爾變飆股 半年漲180%

英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好...

特斯拉駕駛 買車險打五折

科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。