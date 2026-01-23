美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估，主要是靠淨出口強勁成長，以及企業投資小幅改善的支持。同時，勞動市場依然穩固，上周初領失業救濟金人數略減。經濟學者更加預期聯準會（Fed）本月底將維持利率不變。

美國商務部經濟分析局22日公布，第3季與第2季的合併經濟成長率，是2021年以來最強的兩季。第3季個人消費支出（PCE）核心平減指數年增2.9%，也符合預估。

GDP的四大項目中，個人消費年增3.5%，符合預估，也與初估值相同，但比第2季的2.5%增幅明顯擴大；對成長率的貢獻度為2.34個百分點，比初估值3.4個百分點略低。

民間投資持平。非住宅類固定投資增加3.2%，成長貢獻度為0.44個百分點；但住宅投資劇減7.1%，成長貢獻度為負0.29百分點。

第3季出口增加9.6%，進口減少4.4%，使淨出口的成長貢獻度高達1.6個百分點；進口及企業庫存持續減少，顯示企業仍在消化關稅實施之前搶先進口的產品。聯邦政府支出增加2.2%，其中國防支出增加5.7%，其他支出則減少1.4%；政府支出的成長貢獻度為0.38個百分點。

勞工統計局公布最新一周（元月17日止）首次申領失業給付人數為20萬人，低於預估的20.9萬人，比之前一周小增1千人；過去四周移動平均人數為每周20.15萬人，比前周減少3,500人。連續申領失業給付人數（元月10日止）為184.9萬人，低於預估的189萬人，及之前一周的187.5萬人。申領人數大致平穩，顯示企業並未擴大裁員。

經濟學者指出，第3季GDP修正值及通膨指標並未出現意外變動，而且就業市場並未進一步惡化，因此預期元月28-29日Fed會議將按兵不動；而且由於川普政府對Fed主席鮑爾發動刑事調查，鮑爾強力反擊，使Fed與白宮間的緊張大幅升高，因此除非就業急降，否則預料Fed在未來短期間都較不可能降息。