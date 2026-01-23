韓股強彈 閃見5,000點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5,000點目標，但尾盤漲幅略為收斂，終場收在4,952.53點，仍創收盤新高。

KOSPI指數22日盤中大漲2.2% 至5,019.54點，衝破5,000點大關。過去12個月內累計漲幅超過95%，穩居全球表現最佳的指數。

首爾Life資產管理公司投資長姜大權（音譯）表示，「這僅是個開始。」他預測KOSPI指數可能在兩個月內觸及6,000點，「KOSPI目前還稱不上重新評價，而只是回歸正常化。我不認為5,000點過高」。

即使已站上歷史新高，KOSPI指數在關鍵指標仍落後於區域同儕。目前的股價淨值比（P/B）約為1.6倍，低於 MSCI新興市場基準指數以及台灣加權指數。

另據南韓央行同日發布的數據，該國2025年最後一季國內生產毛額（GDP）意外萎縮0.3%，較前一季經上修後成長1.3%大幅放緩。央行分析指出，主要是受基期較高、建設投資低迷等影響。

從細項來看，去年第4季民間消費支出季增0.3%，政府支出增加0.6%，建設投資下滑3.9%，設備投資也下降1.8%。淨出口也比前一季下滑2.1%。這些數據反映南韓經濟出現K型成長，與晶片相關的出口導向產業，表現持續優於小型企業。數據也顯示擴張性財政政策帶來的效果可能開始消退。

指數 南韓 科技股

延伸閱讀

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

相關新聞

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

韓股強彈 閃見5,000點

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5...

貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraW...

英特爾變飆股 半年漲180%

英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好...

特斯拉駕駛 買車險打五折

科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。