Fed新主席 快揭曉了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾發動攻擊，稱若鮑爾在其主席任期屆滿後，仍續任理事，他在聯準會的日子恐怕不會愉快。

尋找下任聯準會主席的過程，在外界看來原是「四人競爭」的局面，由財政部長貝森特主導的Fed主席遴選，最終四名候選人分別為：貝萊德高階主管李德、白宮國家經濟委員會主任哈塞特、聯準會理事沃勒，以及前聯準會理事華許。

川普21日在瑞士達沃斯接受CNBC專訪時說：「我認為聯準會主席候選人已經縮減到三位，不對，是兩位。而且我或許可以告訴你，在我心裡可能已經只剩下一位了。」

哈塞特先前一度被視為最有力人選，但上周川普表達擔憂，認為若讓哈塞特轉任聯準會，政府將失去一位在經濟政策上極具影響力的發聲者。川普21日重申這一點，他說：「我其實更喜歡他留在現在的位置上。」

另外，美國最高法院大法官同日對川普史無前例地試圖開除聯準會理事庫克一案表示疑慮，因為此案攸關聯準會的獨立行使職權；最高法院似不願讓川普開革庫克。

聯準會 川普 美國最高法院

延伸閱讀

川普喊達成格陵蘭協議框架 丹麥：北約無權代表協商

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

格陵蘭發布手冊建議居民準備5天必需品 因應川普可能奪島威脅

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

相關新聞

美出口強勁 去年第3季GDP增4.4%優於預期

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估...

Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾...

韓股強彈 閃見5,000點

由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5...

貝佐斯嗆馬斯克星鏈 旗下藍源將部署5,408顆衛星 打造通訊網路

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）21日宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新的TeraW...

英特爾變飆股 半年漲180%

英特爾（Intel）預定22日美股盤後公布財報，但股價已先行表態，21日收盤飆漲逾11%，站上四年新高，反映市場相當看好...

特斯拉駕駛 買車險打五折

科技保險商Lemonade公司提議，給使用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）系統的車主五折車險優惠，因為該公司認為數據顯示F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。