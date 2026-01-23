Fed新主席 快揭曉了

美國總統川普透露，歷時數月物色新任聯準會（Fed）主席的過程，現在已明顯縮小候選名單，似已接近尾聲，他並對聯準會主席鮑爾發動攻擊，稱若鮑爾在其主席任期屆滿後，仍續任理事，他在聯準會的日子恐怕不會愉快。

尋找下任聯準會主席的過程，在外界看來原是「四人競爭」的局面，由財政部長貝森特主導的Fed主席遴選，最終四名候選人分別為：貝萊德高階主管李德、白宮國家經濟委員會主任哈塞特、聯準會理事沃勒，以及前聯準會理事華許。

川普21日在瑞士達沃斯接受CNBC專訪時說：「我認為聯準會主席候選人已經縮減到三位，不對，是兩位。而且我或許可以告訴你，在我心裡可能已經只剩下一位了。」

哈塞特先前一度被視為最有力人選，但上周川普表達擔憂，認為若讓哈塞特轉任聯準會，政府將失去一位在經濟政策上極具影響力的發聲者。川普21日重申這一點，他說：「我其實更喜歡他留在現在的位置上。」

另外，美國最高法院大法官同日對川普史無前例地試圖開除聯準會理事庫克一案表示疑慮，因為此案攸關聯準會的獨立行使職權；最高法院似不願讓川普開革庫克。