通膨持續放緩 土耳其央行降息基準利率降至37%

中央社／ 伊斯坦堡22日綜合外電報導
土耳其中央銀行今天表示，由於年通膨數據持續放緩，央行已將基準利率調降至37%。圖／路透社
土耳其中央銀行今天表示，由於年通膨數據持續放緩，央行已將基準利率調降至37%。

法新社報導，土耳其中央銀行的聲明寫道，在利率政策會議上，央行「決定把利率從38%下調至37%」。

官方數據顯示，土耳其去年12月的年通膨率放緩來到30.9%，不僅連續4個月下跌，且遠低於前一年同期的44.4%。

然而，一群獨立經濟學家組成的「通貨膨脹研究小組」（ENAG）對土耳其官方數據提出異議，該組織指稱，去年12月的通膨年增率高達56.14%。

十年來首見！歐債今年平均期限將降到10年以下 英國可能創本世紀最低

如同美國近年來的做法，歐洲各國政府也正減少發行長期公債，以限縮借貸成本看升可能造成的傷害。巴克萊預測，今年歐元區大型市場...

美元全球支付占比50.5%創新高 人民幣降至2.7%

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計數據顯示，去年12月美元在全球支付中的占比升至50.5%，明顯高於前一個月的4...

美歐緊張關係升高 全球投資人信心強還弱？看金價不如看新興市場

美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動避險資產黃金大漲，美國等先進國家股市也重挫，但在市場...

川普撤回歐洲8國關稅威脅 亞股隨美股漲勢多收紅

美國總統川普在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，爭取掌控格陵蘭過程中將排除動武選項...

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

知名特斯拉投資人梅里特（Sawyer Merritt）表示，目前全球安裝SpaceX旗下星鏈（Starlink）網路的飛...

