通膨持續放緩 土耳其央行降息基準利率降至37%

土耳其中央銀行今天表示，由於年通膨數據持續放緩，央行已將基準利率調降至37%。

法新社報導，土耳其中央銀行的聲明寫道，在利率政策會議上，央行「決定把利率從38%下調至37%」。

官方數據顯示，土耳其去年12月的年通膨率放緩來到30.9%，不僅連續4個月下跌，且遠低於前一年同期的44.4%。

然而，一群獨立經濟學家組成的「通貨膨脹研究小組」（ENAG）對土耳其官方數據提出異議，該組織指稱，去年12月的通膨年增率高達56.14%。