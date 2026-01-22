美元全球支付占比50.5%創新高 人民幣降至2.7%

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計數據顯示，去年12月美元在全球支付中的占比升至50.5%，明顯高於前一個月的46.8%；人民幣在全球支付中占比2.7%，較11月的2.9%有所回落，並低於過去一年的平均水平。

這是2023年SWIFT調整交易數據收集方式以來，美元占比達到的最高水準，隨後是歐元、英鎊、加元、日圓和人民幣。

SWIFT的交易數據顯示，受季節性因素和支付活動短期變化影響，月度數據會出現波動。12月美元全球交易使用量的成長主要源於歐元支付量的下降，後者占比下滑至21.9%，為一年來最低水平。

彭博引述摩通策略師Luis Oganes報告，美元在外匯交易和國際貨幣使用方面仍占據主導地位，同時，全球央行2025年繼續增持黃金，黃金在儲備資產總額中的占比愈來愈高。

針對人民幣在全球支付中佔比下降，主要是源於支付金額整體增加。SWIFT的報告解釋，2025年12月，人民幣按金額計，仍維持其作為全球支付中最活躍貨幣第六名的排名。整體而言，人民幣支付金額較2025年11月增加12.65%，而所有支付貨幣的支付金額整體增加21.16%。

SWIFT統計的人民幣支付僅包含離岸支付報文和部分跨境支付報文，大量人民幣跨境收支未納入SWIFT統計，而是透過大陸為推動人民幣國際化所設立的人民幣跨境支付系統（CIPS）完成。中國人民銀行行長潘功勝曾在去年9月稱，人民幣已成全球第三大支付貨幣。