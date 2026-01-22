快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

Fumi阿姨上女廁掀論戰「發5點聲明」：可去男廁 無意造成女性威脅

美歐緊張關係升高 全球投資人信心強還弱？看金價不如看新興市場

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動金價大漲。路透
美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動金價大漲。路透

美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動避險資產黃金大漲，美國等先進國家股市也重挫，但在市場瀰漫恐懼氣氛之際，新興市場反應淡定。隨著川普21日表明不會以武力奪取格陵蘭，全球股市止跌回升，金價則回落。

由此可見，新興市場比黃金更能準確測量投資人的情緒。

MSCI新興市場指數今年來漲幅將近6%，並且迭創新高，延續2025年熱絡的漲勢。去年，新興市場股市表現超越美股，是過去八年來首見。MSCI新興市場基準指數2025年飆漲31%，幾乎是美股標普500指數全年漲幅16%的兩倍。

新興市場表現強勁，凸顯出至少一部分投資人認為，美國應能安度這場自己掀起的「格陵蘭風暴」，不至於重創全球經濟。

另一理由是，鑒於美國資產估值已高，全球投資人為降低曝險，正尋找替代品，新興市場愈來愈受青睞。主攻新興市場的資產管理公司Ashmore上周說，第4季旗下基金呈現逾四年來首次資金淨流入，反映投資人對美國資產的焦慮感日增。

世界最大經濟體美國的成長展望仍強，也是助漲南韓、台灣、智利等市場的一大驅動力。美國的經濟成長往往轉化為對這些出口導向型經濟體的訂單需求，供應商股價大漲於是帶動當地股市勁揚。例如，美國大型科技集團砸重金投資人工智慧（AI），就激勵台積電、三星等亞洲晶片股漲勢銳不可當。

新興市場投資人顯然押寶美國經濟仍將以體面的成長幅度持續擴張，進而支持別處的成長，即使美國通膨率依然高於2%的目標，但應該控制得宜。這讓出口價格為之一振（撇開關稅不談），連帶推升大宗商品——許多新興市場的出口大宗。

再者，由美國聯準會（Fed）領頭的主要央行正踏上貨幣寬鬆路線，進一步強化成長展望。芝加哥聯準銀行的數據顯示，美國目前的金融情勢也是四年來最寬鬆的。

本周颳起「格陵蘭風暴」，但新興市場股價指數跌幅遠比已開發市場輕微。這凸顯出押注新興市場，必須把地緣政治動盪可能對企業和現金流的影響考慮透徹。換言之，新興市場資產與現實世界的情況緊密相連，貴金屬則不然。

目前，新興市場指數的預期本益比是13倍，比起歷史價位顯得相對高昂，但至少提供投資人一種評價依據；相形之下，以傳統估值法評價黃金或白銀，則比較不管用。

相較於投資人對再度買進美國資產仍有些遲疑，全球投資人對新興市場信心屹立不搖，顯示他們目前還不像金價日前激升所示的那樣驚慌。

新興市場 美國 投資人 格陵蘭 川普 美股 MSCI 台積電 聯準會

延伸閱讀

格陵蘭離紐約更近！ 學者揭中共北極野心「掌握打擊美國本土最短路徑」

傳北約商討格陵蘭割地供美 丹麥議員批無權談判

關稅、格陵蘭爭議推升避險潮⋯「金銀蟲」樂翻天？網讚：投資需求爆發

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

相關新聞

美歐緊張關係升高 全球投資人信心強還弱？看金價不如看新興市場

美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動避險資產黃金大漲，美國等先進國家股市也重挫，但在市場...

川普撤回歐洲8國關稅威脅 亞股隨美股漲勢多收紅

美國總統川普在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，爭取掌控格陵蘭過程中將排除動武選項...

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

知名特斯拉投資人梅里特（Sawyer Merritt）表示，目前全球安裝SpaceX旗下星鏈（Starlink）網路的飛...

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

隨著記憶體晶片成本飆升，從英國的Raspberry Pi到惠普（HP Inc）等公司紛紛調高產品售價以轉嫁成本，今年全球...

川普放棄關稅威脅 日股走高日經強彈914點

美國總統川普宣布不會對反對他格陵蘭（Greenland）併購計畫的歐洲國家加徵關稅，提振市場情緒，東京股巿今天在科技類股...

挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin）周三（21日）宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。