美歐緊張關係升高 全球投資人信心強還弱？看金價不如看新興市場

美國總統川普表明欲掌控格陵蘭意圖，美歐緊張關係急遽升高，本周一度觸動避險資產黃金大漲，美國等先進國家股市也重挫，但在市場瀰漫恐懼氣氛之際，新興市場反應淡定。隨著川普21日表明不會以武力奪取格陵蘭，全球股市止跌回升，金價則回落。

由此可見，新興市場比黃金更能準確測量投資人的情緒。

MSCI新興市場指數今年來漲幅將近6%，並且迭創新高，延續2025年熱絡的漲勢。去年，新興市場股市表現超越美股，是過去八年來首見。MSCI新興市場基準指數2025年飆漲31%，幾乎是美股標普500指數全年漲幅16%的兩倍。

新興市場表現強勁，凸顯出至少一部分投資人認為，美國應能安度這場自己掀起的「格陵蘭風暴」，不至於重創全球經濟。

另一理由是，鑒於美國資產估值已高，全球投資人為降低曝險，正尋找替代品，新興市場愈來愈受青睞。主攻新興市場的資產管理公司Ashmore上周說，第4季旗下基金呈現逾四年來首次資金淨流入，反映投資人對美國資產的焦慮感日增。

世界最大經濟體美國的成長展望仍強，也是助漲南韓、台灣、智利等市場的一大驅動力。美國的經濟成長往往轉化為對這些出口導向型經濟體的訂單需求，供應商股價大漲於是帶動當地股市勁揚。例如，美國大型科技集團砸重金投資人工智慧（AI），就激勵台積電、三星等亞洲晶片股漲勢銳不可當。

新興市場投資人顯然押寶美國經濟仍將以體面的成長幅度持續擴張，進而支持別處的成長，即使美國通膨率依然高於2%的目標，但應該控制得宜。這讓出口價格為之一振（撇開關稅不談），連帶推升大宗商品——許多新興市場的出口大宗。

再者，由美國聯準會（Fed）領頭的主要央行正踏上貨幣寬鬆路線，進一步強化成長展望。芝加哥聯準銀行的數據顯示，美國目前的金融情勢也是四年來最寬鬆的。

本周颳起「格陵蘭風暴」，但新興市場股價指數跌幅遠比已開發市場輕微。這凸顯出押注新興市場，必須把地緣政治動盪可能對企業和現金流的影響考慮透徹。換言之，新興市場資產與現實世界的情況緊密相連，貴金屬則不然。

目前，新興市場指數的預期本益比是13倍，比起歷史價位顯得相對高昂，但至少提供投資人一種評價依據；相形之下，以傳統估值法評價黃金或白銀，則比較不管用。

相較於投資人對再度買進美國資產仍有些遲疑，全球投資人對新興市場信心屹立不搖，顯示他們目前還不像金價日前激升所示的那樣驚慌。