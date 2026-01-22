亞馬遜全球開店發布今年全球消費趨勢報告 三趨勢帶動四大類產品創新

亞馬遜全球開店22日發布《2026年全球消費趨勢報告》，整合亞馬遜美、歐、日站點的消費洞察，解析全球消費需求變化，並聚焦消費電子、生活百貨、消費品與時尚四大品類，協助企業瞭解各站點的市場特性與產品布局方向，從消費現象來看，AI功能、體驗導向和綠色環保等趨勢凸顯，成驅動產品創新重要動能。

亞馬遜全球開店統計，消費電子市場成長動能，由產品汰換轉向「新需求創造」，AI導入相關產品成為差異化和成長主要推力，涵蓋智慧穿戴、辦公設備、耳機與影音配件等領域。例如超過六成的美、歐、日消費者認同有助於提升跨文化溝通效率，具備AI翻譯功能的耳機逐步成為市場新趨勢；消費者亦期待AI技術強化智慧相機於居家安全的應用。

報告指出，結合AI、環保屬性、並能提供個性化及愉悅情緒價值的創新商品獲得更多消費者的青睞，比如永續床墊、智慧溫控器和智慧淨化器等智慧家居系統、智慧除草機和灌溉器、多功能戶外椅子和太陽能烤爐等。不同區域消費者也有不同的愛好與產品需求，生活百貨產品由傳統功能，轉向科技、永續與體驗導向。

消費品類的成長動能以能結合科技應用的商品為主流，聚焦個人護理、智慧護理、育兒產品。如智慧輪椅、AI口腔數據分析牙刷與AI肌膚診斷抗衰設備等。隨著美國、歐洲與日本陸續邁入中度老齡化社會，市場對健康照護與高齡生活輔具的需求持續升溫，帶動銀髮相關品類快速成長。

時尚品類的主要成長品類涵蓋智慧機能服裝、配件飾品與鞋類，需掌握季節性高峰與當地消費偏好。在服裝領域，消費者關注兩大核心價值：其一是透過數位試穿與AI推薦系統，提升「一次買對」的購物確定性；其二是結合智慧科技進行無感生理數據監測，如心率與壓力指標。智慧生物感測T-shirt與智慧瑜珈褲，成為具發展潛力的品項。