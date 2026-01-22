川普撤回歐洲8國關稅威脅 亞股隨美股漲勢多收紅

快訊

中央社／ 香港22日綜合外電報導
美國總統川普在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，爭取掌控格陵蘭過程中將排除動武選項，他隨後撤回對歐洲8國加徵關稅的威脅，亞股隨美股漲勢多收紅。示意圖／AI生成
美國總統川普在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，爭取掌控格陵蘭過程中將排除動武選項，他隨後撤回對歐洲8國加徵關稅的威脅，亞股美股漲勢多收紅。

法新社報導，川普最新談話暫時打消美歐貿易戰疑慮、使市場鬆一口氣，避險資產貴金屬的價格進一步下跌。

川普（Donald Trump）日前揚言對歐洲8國加徵關稅，原因是他們反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭。

對此歐洲聯盟（EU）醞釀祭出反制措施，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議動用「反脅迫工具」（ACI）因應經濟威脅，加劇了歐美貿易緊張。

不過，川普昨天在世界經濟論壇表示，他爭取掌控格陵蘭的過程中將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。

川普同日稍晚會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）共商格陵蘭議題，並於會後在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席世界經濟論壇時表示，如今的AI浪潮「已經啟動人類歷史上最大規模基礎建設計畫。我們目前已經投入數千億美元…但在能源、雲端運算和電子等領域，還需要建設數兆美元的基礎設施。」

這些消息激勵華爾街股市昨天收盤齊揚。亞股今天隨美股漲勢多收高，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收紅。

世界經濟論壇 格陵蘭 川普 亞股 美股 輝達

