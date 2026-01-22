全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。路透
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。路透

知名特斯拉投資人梅里特（Sawyer Merritt）表示，目前全球安裝SpaceX旗下星鏈（Starlink）網路的飛機已超過2,500架，包括聯合航空（United Airlines）和阿聯酋航空（Emirates）在內，正在使用或洽談在自家機隊安裝星鏈網路的航空營運商總計有16家。

根據梅里特22日在社群媒體X發布的貼文，這16家公司以歐美業者為主，其他公司還包括英國航空、漢莎航空和法國航空，日本航空旗下ZIPAIR是唯一的東亞航空公司。2,500架飛機涵蓋私人飛機、商務機和商用飛機；SpaceX執行長馬斯克已轉發這篇貼文。

梅里特也指出，根據提交給美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）的新文件，SpaceX計劃2027年推出第二代星鏈系統。SpaceX表示，該公司2025年7月攜手T-Mobile在美國推出的第一代太空補充覆蓋（SCS）服務已拓展至22個國家，覆蓋人口超過4億人，每月使用該服務的用戶逾600萬人。

