聽新聞
0:00 / 0:00
全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝
知名特斯拉投資人梅里特（Sawyer Merritt）表示，目前全球安裝SpaceX旗下星鏈（Starlink）網路的飛機已超過2,500架，包括聯合航空（United Airlines）和阿聯酋航空（Emirates）在內，正在使用或洽談在自家機隊安裝星鏈網路的航空營運商總計有16家。
根據梅里特22日在社群媒體X發布的貼文，這16家公司以歐美業者為主，其他公司還包括英國航空、漢莎航空和法國航空，日本航空旗下ZIPAIR是唯一的東亞航空公司。2,500架飛機涵蓋私人飛機、商務機和商用飛機；SpaceX執行長馬斯克已轉發這篇貼文。
梅里特也指出，根據提交給美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）的新文件，SpaceX計劃2027年推出第二代星鏈系統。SpaceX表示，該公司2025年7月攜手T-Mobile在美國推出的第一代太空補充覆蓋（SCS）服務已拓展至22個國家，覆蓋人口超過4億人，每月使用該服務的用戶逾600萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言