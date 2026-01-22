快訊

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
隨著記憶體晶片成本飆升，從英國的Raspberry Pi到惠普（HP Inc）等公司紛紛調高產品售價以轉嫁成本，今年全球智慧型手機、個人電腦（PC）與遊戲主機需求料將萎縮。圖／路透
隨著記憶體晶片成本飆升，從英國的Raspberry Pi到惠普（HP Inc）等公司紛紛調高產品售價以轉嫁成本，今年全球智慧型手機、個人電腦（PC）與遊戲主機需求料將萎縮。

美國科技企業如OpenAI、Alphabet旗下Google與微軟快速擴建人工智慧（AI）基礎設施，消耗全球大部分的記憶體晶片供應。由於製造商優先將零組件供應給利潤較高的資料中心，而非消費性裝置，進一步推升了晶片價格。

全球三大記憶體晶片生產商三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron）近幾個月表示，由於半導體價格飆升帶動亮眼的季度財報，他們正努力趕上強勁的需求。

然而，這波價格上漲正逐步波及消費市場。

研究機構國際數據資訊（IDC）與Counterpoint均預估，今年全球智慧型手機銷量至少將下滑2%，與幾個月前仍看好成長的預測形成明顯反轉，這也將是自2023年以來首次年度出貨量下滑。

IDC估計，個人電腦市場在去年成長8.1%後，2026年將至少萎縮4.9%。另一方面，根據TrendForce資料，遊戲主機銷量在2025年估計成長5.8%後，今年將下滑4.4%。

●製造商面臨艱難抉擇

雖然幾家公司已經漲價，但產業巨頭蘋果（Apple）和戴爾（Dell）面臨艱難抉擇：是要自行吸收成本並犧牲毛利，還是冒著抑制需求的風險將成本轉嫁給消費者。

市調公司Emarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）指出：「製造商或許會吸收部分成本，但以目前短缺的規模來看，價格上漲勢必反映在消費者身上。」

他補充說：「這將導致2026年消費性裝置銷售更為疲弱。在整體通膨環境下，這些公司推銷產品將面臨挑戰。」

主機 半導體 OpenAI

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

