比2021尤里風暴更冷…美天然氣兩日狂飆50% 極地寒流恐重創產量

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據預報，美國未來一周預料會有四天氣溫低於2021年冬季風暴烏里（Uri）的水準。圖／美聯社
據預報，美國未來一周預料會有四天氣溫低於2021年冬季風暴烏里（Uri）的水準。圖／美聯社

美國天然氣期貨價格周四繼續飆漲至2022年以來最高價位，市場憂心寒流南下不僅會導致暖氣和發電燃料需求大增。連生產也可能受阻。由於美國大部分地區極寒天氣預料會持續一周，天然氣價格恐怕還會進一步上漲。

新加坡時間周四下午1時53分，近月合約一度跳漲13%，報每百萬英熱單位（BTU）5.502美元。天然氣前兩個交易日已狂飆逾50%，創下史上最大連二日漲勢，本周預料會創下1990年有紀錄以來最大單周漲幅。

市場交易可能加劇了這波漲勢。據能源研究機構EBW Analytics Group統計，在這波飆漲之前，投機客才剛建立14個月以來最大的天然氣做空部位。當天然氣價格轉而走揚，交易者被迫回補空單，進而推升漲勢。

此外，低溫恐導致美國南部因管線凍結而中斷天然氣生產，在需求預料增長且庫存消耗之際，供應將進一步受限。

EBW Analytics周三的報告中指出，未來一周預料會有四天氣溫低於2021年冬季風暴烏里（Uri）的水準。當年的風暴導致天然氣井口的水蒸氣結冰，阻斷燃料生產。此外，處理運輸天然氣的設備也受到嚴重毀損，導致產量大幅短缺。根據一份聯邦報告，德州、奧克拉荷馬州及路易斯安那州的天然氣產量當時重摔逾50%。這場風暴造成數百萬人斷絕暖氣與電力供應，德州官方通報的死亡人數達246人。

天然氣產量一旦中斷都可能波及歐洲和亞洲，這兩地均依賴同樣來自美國液化天然氣的供應。而歐亞兩地若遭遇寒流，也可能推升燃料需求。

在全球其他地區，酷寒低溫同樣推升能源價格。歐洲天然氣期貨在過去一周也飆漲逾18%，而日本電價也在周三漲至三個月來的最高。

美國 風暴 低溫 天然氣價格

相關新聞

不只做馬桶 Toto因這零件成AI概念股獲高盛青睞 股價創五年最大漲幅

日本衛浴大廠東陶（Toto）周四股價創下五年來最大漲幅，反映記憶晶片需求爆發，帶動市場看好該公司鮮為人知的晶片製造材料事...

英特爾竟成大飆股！六個月狂漲180% 與這三大利多有關

晶片大廠英特爾（Intel）將在今天美股盤後公布財報，但股價已先行表態，周三（22日）飆漲逾11%，反映市場對英特爾伺服...

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

隨著記憶體晶片成本飆升，從英國的Raspberry Pi到惠普（HP Inc）等公司紛紛調高產品售價以轉嫁成本，今年全球...

川普放棄關稅威脅 日股走高日經強彈914點

美國總統川普宣布不會對反對他格陵蘭（Greenland）併購計畫的歐洲國家加徵關稅，提振市場情緒，東京股巿今天在科技類股...

挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍色起源（Blue Origin）周三（21日）宣布，計劃在太空部署5,408顆衛星，打造新...

