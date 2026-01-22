不只做馬桶 Toto因這零件成AI概念股獲高盛青睞 股價創五年最大漲幅

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Toto也成了AI概念股。彭博資訊
日本衛浴大廠東陶（Toto）周四股價創下五年來最大漲幅，反映記憶晶片需求爆發，帶動市場看好該公司鮮為人知的晶片製造材料事業。

Toto股價一度飆漲 11%，創下 2021 年 2 月以來最大漲幅。高盛分析師指出，Toto 用於 NAND 快閃記憶體製造的靜電吸盤，預料將受惠於 AI 基礎設施建設，進而緩解高階和一般記憶晶片供應吃緊的狀況。

高盛分析師岡田祥子與富永紗也子將東陶的投資評等從「中立」調升至「買進」，理由是看好該公司吸盤事業將迎來「顯著獲利成長」。她們表示，記憶晶片產業「供需吃緊的環境」將成為助長動能。

Toto 是以加熱馬桶座聞名的免治馬桶大廠，數十年來憑藉先進陶瓷零件和薄膜技術，一直是半導體和顯示器供應鏈的一環。Toto 官網表示，該公司 1988 年開始量產的靜電吸盤，在晶片製造過程中用於固定矽晶圓，並有助於控制溫度和汙染。彭博彙整數據顯示，截至 2025 年 3 月的會計年度中，Toto 新領域事業占營業利益的 42%。

日本晶片生產歷史悠久，促使許多企業發展半導體相關事業，其中不乏看似不相干的消費性產品製造商。發明味精味之素生產晶片絕緣薄膜，這項事業源於該公司對胺基酸技術的掌握。賣洗面乳的化妝品公司花王（Kao）也擁有晶片矽晶圓清洗事業。

Toto 周四的漲幅帶動陶瓷股成為東京東證指數（Topix）當天下午表現最佳的類股。這間衛浴大廠股價飆漲之際， AI 概念股也全面大漲，其中投資 OpenAI 的軟銀集團（SoftBank）以及晶片設備廠 Disco 股價漲幅均超過 10%。

