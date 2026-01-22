快訊

「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

他也學川普把關稅武器化！威脅對鄰國加徵30%關稅 反挨批「經濟侵略」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa） (法新社)
厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa） (法新社)

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布對北方鄰國哥倫比亞的進口商品加徵30%懲罰性關稅，以迫使哥國政府在邊境管控上展現「真正的承諾」。

諾波亞周三在社群平台X上表示：「儘管我們一再主張對話，我們的士兵仍持續在邊境面對與毒品販運有關的犯罪集團，卻得不到任何合作。」「在缺乏對等回應與具體行動的情況下，厄瓜多將自2月1日起，對源自哥倫比亞的進口商品實施30%的安全關稅。」

這項決定引來哥倫比亞能源部長帕瑪（Edwin Palma）強烈回應，他形容諾波亞的宣布是「經濟侵略」。為了反制，帕瑪撤銷一項近期政府決議，該決議原本允許民間企業參與對厄瓜多的電力銷售。厄瓜多約10%的用電量仰賴哥倫比亞供應。

這兩個安地斯國家之間長達600公里的叢林與山區邊境，數十年來一直是哥倫比亞古柯鹼外運的要道。近年來，隨著厄瓜多成為全球毒品走私的重要平台，產量激增，導致謀殺、綁架與勒索等犯罪急遽上升。

厄瓜多官員長期抱怨哥倫比亞在邊境控管上的不足。近期事件包括疑似哥倫比亞幫派成員入侵太平洋沿岸北部城市聖洛倫索（San Lorenzo），以及去年5月在非法挖礦營地發生、歸咎於「哥倫比亞邊境突擊隊」幫派的厄瓜多士兵遭屠殺事件，這是該國自1941年以來最嚴重的軍事災難。

在諾波亞最新祭出關稅威脅的前一天，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社群媒體上表示，他懷疑遭監禁的厄瓜多前副總統葛拉斯正遭受酷刑。葛拉斯先前因貪腐指控入獄服刑。諾波亞曾在2024年4依據逮捕令於基多的墨西哥大使館拘捕葛拉斯後，宣布對墨西哥商品課徵27%關稅，但最終並未實施。

哥倫比亞 厄瓜多 社群媒體

延伸閱讀

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」！外媒：北約危機遠未結束

關稅不課了！川普TACO讓美股V轉…網酸：根本故意製造波動獲利

川普保證不會對格陵蘭動武 丹麥稱威脅仍未消失

相關新聞

推翻政府先前命令！加拿大法院裁定TikTok可暫時繼續營運

加拿大聯邦法院21日推翻了先前政府關閉TikTok加拿大業務的命令，允許這款短影音App暫時繼續營運，並要求渥太華當局重...

高盛估金價年底衝上5,400美元 央行已開始買進黃金ETF與民間爭金

高盛將黃金今年底目標價從每英兩4,900美元上調至5,400美元，理由是民間投資人和中央銀行對黃金的需求不斷提高。

他也學川普把關稅武器化！威脅對鄰國加徵30%關稅 反挨批「經濟侵略」

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布對北方鄰國哥倫比亞的進口商品加徵30%懲罰性關稅，以迫使哥國政府在邊境管...

AI 吸走記憶晶片供應 消費性電子產品被迫漲價…今年需求預料轉萎縮

隨記憶晶片價格飆漲，消費性電子產品業者紛紛調漲售價以反映成本，全球智慧型手機、個人電腦及遊戲主機今年需求預料會轉為萎縮。

蘋果終於要把Siri將變聊天機器人 找檔案、生成照片「喊一聲」就搞定

蘋果公司計劃今年稍晚將把Siri語音助理大改造為AI聊天機器人，加入目前由OpenAI、Google稱霸的生成式AI競賽...

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人工智慧（AI）支出難以為繼的質疑提出反駁，他說，高昂的資本支出並非金融泡沫的徵兆，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。