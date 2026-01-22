AI 吸走記憶晶片供應 消費性電子產品被迫漲價…今年需求預料轉萎縮

隨記憶晶片價格飆漲，消費性電子產品業者紛紛調漲售價以反映成本，全球智慧型手機、個人電腦及遊戲主機今年需求預料會轉為萎縮。

OpenAI、Alphabet 旗下的 Google 以及微軟（Microsoft）等美國科技巨人快速建構 AI 基礎設施，消耗全球大部分的記憶晶片供應。晶片製造商也優先供應利潤較高的資料中心，而非消費級電子產品，進而推升晶片價格。

全球三大記憶體晶片生產商三星、SK 海力士及美光最近幾個月無不表示，他們陷入難以追上市場需求的困境，而這波漲價潮正波及消費市場。

市調機構 IDC 和 Counterpoint 目前均預料，今年全球智慧型手機銷量將萎縮至少 2%，幾個月前還看好會成長。這將是自 2023 年以來，年出貨量首見下滑。

IDC 估計，個人電腦（PC）市場在去年成長 8.1% 後，2026 年料將縮減至少 4.9%。與此同時，根據 TrendForce 數據，遊戲主機銷量在 2025 年成長約 5.8% 後，今年預料會下降 4.4%。

儘管多家業者已調漲售價，產業巨人蘋果（Apple）和戴爾（Dell）仍面臨艱難抉擇：是要自行吸收成本並犧牲毛利，還是冒著壓抑需求的風險將成本轉嫁給消費者？

有分析師指出，蘋果憑藉其規模、定價權以及深厚的供應鏈網路，比起規模較小的競爭對手，更有能力因應記憶體晶片價格飆漲的狀況。

市場預料價格漲勢會持續下去，甚至可能延續到明年，壓力正進一步加劇。Counterpoint 估計，繼去年飆漲 50% 後，記憶體價格在第1季將再跳漲 40% 到 50%。

半導體通路商 Fusion Worldwide 總裁剛納曼（Tobey Gonnerman）說：「過去兩季，我們看到部分產品的價格膨脹達 1,000%，且價格還在持續攀升。」

「消費者很快就會發現，筆記型電腦、手機、穿戴式裝置及遊戲設備的售價將大幅提高。」

分析師認為，這波影響對中低階產品製造商最為顯著，像中國智慧型手機廠商小米、TCL 科技，以及個人電腦廠商聯想。

TrendForce 去年已表示，戴爾和聯想計劃在今年初調漲售價，漲幅最高達 20%。

小米、戴爾、惠普和聯想股價也受波及， 2025 年最後一季全面下跌，其中以小米跌幅最大，達 27.2%。