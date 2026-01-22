推翻政府先前命令！加拿大法院裁定TikTok可暫時繼續營運

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
加拿大法院，裁定TikTok可繼續在當地營運。（路透資料照）
加拿大法院，裁定TikTok可繼續在當地營運。（路透資料照）

加拿大聯邦法院21日推翻了先前政府關閉TikTok加拿大業務的命令，允許這款短影音App暫時繼續營運，並要求渥太華當局重新審查此案。

路透22日報導，2024年11月，加拿大工業部以國家安全風險為由，下令解散TikTok在該國業務，但同時補充說，政府並未阻止用戶存取該App或創建內容。TikTok表示，在加拿大擁有超過1,400萬名月活躍用戶，並已對該決定提出上訴。

加拿大聯邦法院法官津恩（Russel Zinn）在簡短的判決書中撤銷該命令，並將此案發回工業部長趙美蘭（Melanie Joly）重新審查，他沒有給出任何理由。工業部表示，現在將啟動新的國家安全審查，並補充表示由於法律保密條款，不便進一步置評。

TikTok於1份聲明中對這一決定表示歡迎，公司期待與部長合作以達成解決方案。

路透提到，加拿大總理卡尼一直尋求與中國建立更緊密的聯繫，以幫助抵消美國關稅對加拿大經濟造成的傷害。但報導也指，加拿大和其他國家一直密切關注TikTok，擔心中國可能利用該應用程式蒐集用戶資料，或謀取自身利益。

TikTok的母公司是中國企業字節跳動，去年9月，1項調查發現，TikTok在阻止兒童訪問其加拿大網站和應用程式方面做得不夠，之後TikTok同意改進，以防止兒童訪問其加拿大網站和應用程式。

加拿大 TikTok 應用程式

