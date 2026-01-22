日本上月出口 連續第四個月成長

日本2025年12月整體出口年增5.1%，雖不如分析師平均預期值6.1%，仍實現出口連續第四個月成長，主要是儘管北京當局和日本在外交上爭吵，但來自中國大陸的需求持穩。

日本財務省今（22）日表示，上個月的出口成長主要由半導體零組件、非鐵金屬帶動。

在上月，日本對中國大陸出口成長5.6%，由原物料、電子零件領軍；對美出口下滑11.1%，被汽車和汽車零件拖累；對歐盟出口成長2.6%。整體進口成長5.3%。經調整後的貿易順差為1,057億日圓（6.67億美元）。

出口數字好壞參半，預料不會影響日本銀行（央行）的漸進升息路徑。市場普遍預期，才剛在上月升息的日銀，本周五會議後，將維持利率不變。

日銀已暗示，只要物價和成長發展符合預期，將會持續升息。

日本與中國大陸的貿易能否維持穩定，一直是日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發北京抗議以來，大家關心的一大重點。這個月稍早，北京追加宣布要限制一些涉及軍民兩用的物品銷往日本，也準備對關鍵的晶片製造原料展開反傾銷調查。

若看去年全年，日本整體出口年增3.1%，不過對中國大陸和美國出口分別減少0.4%和4.1%。