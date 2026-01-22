烏幕僚長：俄受制裁以高價換物資 中國大陸從中獲暴利

烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫表示，中國正從俄羅斯遭受國際制裁中獲取龐大利益，俄羅斯以高於其他國家的價格換取所需物資，中國實際上正在「吸收」俄羅斯。

綜合烏克蘭媒體RBC-Ukraine與Euromaidan Press報導，布達諾夫（Kyrylo Budanov）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間指出，俄羅斯在遭受經濟制裁下，急需微晶片等關鍵技術，北京正藉此機會索取高額利潤。

布達諾夫表示，中國發現可以從中獲利，而俄羅斯則將中國視為可靠夥伴，提供電子零件、機械設備及各類生產武器所需物資。

他指出，戰爭初期俄羅斯甚至嘗試從洗衣機、電腦等民用產品中拆取微晶片與零件，隨後中國逐漸成為俄羅斯的重要依靠，並進一步加大對莫斯科的影響力。

布達諾夫說，外界在表面上看來俄羅斯似乎占上風，但儘管俄羅斯不願承認，中國正「實際上吸收」俄羅斯。他說俄羅斯為取得這些貨品，付出的價格遠高於其他國家，卻別無選擇。

他指出，「外界對俄羅斯施壓與制裁愈強，俄羅斯愈可能落入中國影響之下。」他說，「目前所有人都已清楚看見這一點」。他引述去年外媒報導指出，「沒有中國，這場戰爭早已結束」。

根據路透社去年8月報導，接近俄羅斯政府的消息人士表示，「沒有中國，我們不可能製造一枚飛彈，更遑論無人機，整個經濟早就崩潰」。

布達諾夫補充說，中俄之間確實存在軍事與科技層面的交流，但截至目前，尚未發現中國直接向俄羅斯提供武器。

報導指出，中俄雙邊貿易額自2021年的1469億美元，成長至2024年的2540億美元，但相關數據顯示，貨品數量下滑，反映價格上升。

芬蘭銀行轉型經濟體研究所（BOFIT）研究發現，俄羅斯購買中國零件的成本，較其他國家高出87%，中國占俄羅斯進口總額的57%。

除中國外，北韓也對俄羅斯提供協助。根據「多國制裁監督小組」（Multilateral Sanctions MonitoringTeam）去年發布的報告，北韓於2024年向俄羅斯供應約900萬枚砲彈，並派遣逾1.1萬名兵力。