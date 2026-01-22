OpenAI奧特曼傳會中東投資人 談500億美元募資

知情人士向彭博新聞透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在中東地區拜訪重量級投資人，為公司新一輪的募資鋪路，募資金額可能至少500億美元。

消息來源指出，奧特曼與多位投資人進行會談，包括阿布達比一些由國家支持的主要基金。OpenAI希望在最新一輪募資中籌集500億美元或更多資金，對公司的估值介於7,500億美元至8,300億美元之間。目前商談仍處於初期階段，實際金額仍可能有所變動。

彭博新聞先前報導，OpenAI近期也曾向亞馬遜（Amazon）募資，洽談金額100億美元起跳。

OpenAI對此不予置評。科技新聞網站The Information也曾報導，OpenAI研究了7,500億美元估值、募資數百億美元的可能性。

OpenAI是聊天機器人ChatGPT的開發者，近年籌募到的資金已有數百億美元，用以支應建構新一代人工智慧（AI）系統所需的高昂成本，項目包括晶片、資料中心與頂尖人才，同時致力推動AI技術的更廣泛應用。這家尚未實現獲利的新創公司，已承諾在未來數年投入超過1.4兆美元用於AI基礎建設。

OpenAI先前曾獲得阿布達比科技投資公司MGX的資金支持，並與G42合作，在阿拉伯聯合大公國開發一座大型資料中心。不只OpenAI，美國多家頂尖的新創AI公司，像是Anthropic、馬斯克的xAI，近來籌資對象都找向資金雄厚的中東投資人，以滿足日益增加的資本需求。Anthropic據說亦以3500億美元估值，正在洽談新一輪大規模募資。

OpenAI最近一次估值是在去年秋季，當時在一筆允許部分員工出售持股的交易中，公司的估值達到5,000億美元。