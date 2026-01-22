OpenAI奧特曼傳會中東投資人 談500億美元募資

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。 美聯社
知情人士向彭博新聞透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在中東地區拜訪重量級投資人，為公司新一輪的募資鋪路，募資金額可能至少500億美元。

消息來源指出，奧特曼與多位投資人進行會談，包括阿布達比一些由國家支持的主要基金。OpenAI希望在最新一輪募資中籌集500億美元或更多資金，對公司的估值介於7,500億美元至8,300億美元之間。目前商談仍處於初期階段，實際金額仍可能有所變動。

彭博新聞先前報導，OpenAI近期也曾向亞馬遜（Amazon）募資，洽談金額100億美元起跳。

OpenAI對此不予置評。科技新聞網站The Information也曾報導，OpenAI研究了7,500億美元估值、募資數百億美元的可能性。

OpenAI是聊天機器人ChatGPT的開發者，近年籌募到的資金已有數百億美元，用以支應建構新一代人工智慧（AI）系統所需的高昂成本，項目包括晶片、資料中心與頂尖人才，同時致力推動AI技術的更廣泛應用。這家尚未實現獲利的新創公司，已承諾在未來數年投入超過1.4兆美元用於AI基礎建設。

OpenAI先前曾獲得阿布達比科技投資公司MGX的資金支持，並與G42合作，在阿拉伯聯合大公國開發一座大型資料中心。不只OpenAI，美國多家頂尖的新創AI公司，像是Anthropic、馬斯克的xAI，近來籌資對象都找向資金雄厚的中東投資人，以滿足日益增加的資本需求。Anthropic據說亦以3500億美元估值，正在洽談新一輪大規模募資。

OpenAI最近一次估值是在去年秋季，當時在一筆允許部分員工出售持股的交易中，公司的估值達到5,000億美元。

OpenAI 投資人 馬斯克

蘋果終於要把Siri將變聊天機器人 找檔案、生成照片「喊一聲」就搞定

蘋果公司計劃今年稍晚將把Siri語音助理大改造為AI聊天機器人，加入目前由OpenAI、Google稱霸的生成式AI競賽...

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人工智慧（AI）支出難以為繼的質疑提出反駁，他說，高昂的資本支出並非金融泡沫的徵兆，而...

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳日前罕見提到被霸凌的過往。當年9歲的他，是美國小鎮少數的華人臉孔，上學必須經過簡陋吊橋，而鎮上的孩子就在對岸等著。...

川普就怕市場翻臉！這波敢進場又賺到 但分析師說未來小心「狼來了」

美國總統川普周三（21日）宣布達成格陵蘭框架協議，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普...

關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威...

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序...

