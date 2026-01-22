快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

AI 需求點火！南韓綜合指數 KOSPI 首度衝破 5,000 點大關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓股市大盤今天（22日）成功達陣，突破總統李在明所設的 5,000 點。歐新社
南韓股市大盤今天（22日）成功達陣，突破總統李在明所設的 5,000 點。歐新社

受惠於科技股主導市場中的 AI 需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨於緩和，南韓股市大盤今天（22日）成功達陣，突破總統李在明所設的 5,000 點目標。

韓國綜合指數（KOSPI）一度大漲 2.2% 至 5,019.54 點，三星電子、SK 海力士和現代汽車領漲。KOSPI指數過去 12 個月內累計漲幅超過 95%，穩居全球表現最佳的指數。韓元兌美元匯率週四則小幅升值 0.1%。

這波漲勢凸顯南韓已從周期性的出口市場，轉型為全球 AI 熱潮的核心受益者，這要歸功於南韓在資料中心關鍵記憶體晶片領域的霸主地位。

首爾 Life 資產管理公司投資長姜大權（音譯）表示，「這僅僅是個開始。」他預測 KOSPI 指數可能在兩個月內觸及 6,000 點。「KOSPI 目前還稱不上重新評價（re-rating），而只是回歸正常化。我不認為 5,000 點是個過高的水準。」

李在明本周和記者會面時強調，他無意人為推升股價，而是要讓市場回歸正常化。他說，投資應以負責任的方式進行。據當地媒體報導，他計劃周四和國會「KOSPI 5000 特别委員會」成員舉行午餐會談。

多頭派主張，在南韓因公司治理不彰而長期存在的股價被低估現象消退之前，KOSPI 的漲勢仍有續漲空間。

即使已站上歷史新高，KOSPI 在關鍵指標仍落後於區域同儕。目前的股價淨值比（P/B）約為 1.6 倍，低於 MSCI 新興市場基準指數以及台灣加權指數。

韓國交易所（Korea Exchange）理事長鄭恩甫表示，鑑於本土產業的競爭優勢以及提升股東回報的努力，KOSPI 有望觸及 6,000 點。

市場觀察家也維持樂觀態度。高盛集團預測，在企業獲利增長 53% 以及有利的總體環境支撐下，以美元計價的韓股今年報酬率可達 23%。

摩根大通韓國股票策略主管達斯（Mixo Das）表示，由於製造商對資本支出和新產能開發持謹慎態度，記憶體晶片的供需動態可能到 2027 年都將維持「失衡」狀態。他指出，在供應吃緊的情況下，「後市仍有上漲空間」。

指數 南韓 韓國

延伸閱讀

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

相關新聞

蘋果終於要把Siri將變聊天機器人 找檔案、生成照片「喊一聲」就搞定

蘋果公司計劃今年稍晚將把Siri語音助理大改造為AI聊天機器人，加入目前由OpenAI、Google稱霸的生成式AI競賽...

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人工智慧（AI）支出難以為繼的質疑提出反駁，他說，高昂的資本支出並非金融泡沫的徵兆，而...

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳日前罕見提到被霸凌的過往。當年9歲的他，是美國小鎮少數的華人臉孔，上學必須經過簡陋吊橋，而鎮上的孩子就在對岸等著。...

川普就怕市場翻臉！這波敢進場又賺到 但分析師說未來小心「狼來了」

美國總統川普周三（21日）宣布達成格陵蘭框架協議，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普...

關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威...

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。