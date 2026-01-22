AI 需求點火！南韓綜合指數 KOSPI 首度衝破 5,000 點大關

受惠於科技股主導市場中的 AI 需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨於緩和，南韓股市大盤今天（22日）成功達陣，突破總統李在明所設的 5,000 點目標。

韓國綜合指數（KOSPI）一度大漲 2.2% 至 5,019.54 點，三星電子、SK 海力士和現代汽車領漲。KOSPI指數過去 12 個月內累計漲幅超過 95%，穩居全球表現最佳的指數。韓元兌美元匯率週四則小幅升值 0.1%。

這波漲勢凸顯南韓已從周期性的出口市場，轉型為全球 AI 熱潮的核心受益者，這要歸功於南韓在資料中心關鍵記憶體晶片領域的霸主地位。

首爾 Life 資產管理公司投資長姜大權（音譯）表示，「這僅僅是個開始。」他預測 KOSPI 指數可能在兩個月內觸及 6,000 點。「KOSPI 目前還稱不上重新評價（re-rating），而只是回歸正常化。我不認為 5,000 點是個過高的水準。」

李在明本周和記者會面時強調，他無意人為推升股價，而是要讓市場回歸正常化。他說，投資應以負責任的方式進行。據當地媒體報導，他計劃周四和國會「KOSPI 5000 特别委員會」成員舉行午餐會談。

多頭派主張，在南韓因公司治理不彰而長期存在的股價被低估現象消退之前，KOSPI 的漲勢仍有續漲空間。

即使已站上歷史新高，KOSPI 在關鍵指標仍落後於區域同儕。目前的股價淨值比（P/B）約為 1.6 倍，低於 MSCI 新興市場基準指數以及台灣加權指數。

韓國交易所（Korea Exchange）理事長鄭恩甫表示，鑑於本土產業的競爭優勢以及提升股東回報的努力，KOSPI 有望觸及 6,000 點。

市場觀察家也維持樂觀態度。高盛集團預測，在企業獲利增長 53% 以及有利的總體環境支撐下，以美元計價的韓股今年報酬率可達 23%。

摩根大通韓國股票策略主管達斯（Mixo Das）表示，由於製造商對資本支出和新產能開發持謹慎態度，記憶體晶片的供需動態可能到 2027 年都將維持「失衡」狀態。他指出，在供應吃緊的情況下，「後市仍有上漲空間」。