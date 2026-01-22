黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人工智慧（AI）支出難以為繼的質疑提出反駁，他說，高昂的資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是「人類史上最大規模基礎建設」的證明。

周三在達沃斯和世界經濟論壇臨時共同主席、貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談時，黃仁勳認為，「泡沫」一詞誤判了情勢。有人會說超大型雲端業者（hyperscalers）與企業投入龐大資金難以為繼，但他說，之所以看起來像泡沫，是因為「投資金額龐大……而投資金額之所以龐大，是因為我們必須先為其上的所有 AI 應用層，建構必要的基礎建設。」

黃仁勳做食物做比喻，他將 AI 產業描述為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，而輝達的晶片則是食譜中尤為關鍵的硬核部分。最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。目前的支出浪潮集中在底層，也就是能源和晶片，所創造的是實體資產，而非投機性的泡沫。他表示，這絕非泡沫，而是一個正從根基建起的新興產業。

「有數兆美元的基礎建設正待開發，」黃仁勳指出，目前全球「僅投入了幾千億美元而已」。

他強調實體基礎設施的投資。輝達和台積電（2330）均擴大產能，而美光等記憶體大廠也承諾在美國投資 2 億美元，SK 海力士亦展現強烈的擴張雄心。

他並表示，最頂層的應用已成為價值創造中成長最快、且最關鍵的來源。他說，隨著基礎模型趨於穩定，商業應用將釋放出更廣泛的經濟潛能。

創投趨勢也印證了黃仁勳的觀點。他指出，2025 年對「原生 AI」新創公司的投資創下歷史新高，特別是在醫療保健、金融服務和製造業領域。

為了證明市場是由真實需求而非投機所驅動，黃仁勳針對泡沫論提出了一項實際的「測試」：從輝達 GPU 晶片的價格，觀察算力租賃市場的表現。

黃仁勳指出：「現今如果你想租用輝達的 GPU，簡直難如登天；算力租賃的現貨價格持續攀升，不只是最新一代，連前兩代的 GPU 也是如此。」從這種稀缺情況看來，成熟企業也在調整研發預算，像禮來（Eli Lilly）正將資金從傳統實驗室轉向 AI 超級運算，而非單純在燒創投資金。

芬克根據黃仁勳的反駁，重新界定了問題。他問道：「所以我聽到的是，我們離 AI 泡沫還很遠。問題在於：我們的投資夠多嗎？」芬克認為，目前的支出水準可能其實還不足以擴大全球經濟規模。

黃仁勳顯然也深有同感。他說：「我認為機會確實非常驚人，每個人都應該參與其中，每個人都應該投入。我們需要更多能源，」他說，這個產業還需要更多土地、電力、貿易、規模以及勞動力。黃仁勳指出，過去 20 到 30 年間，美國在許多方面流失了勞動力人口，「但目前實力依然非常強勁」；至於歐洲，他指著身處的瑞士表示，那裡有著「絕佳的切入機會」。他提到，2025 年是創投史上投資規模最大的一年，全球共有 1,000 億美元的資金投入，且絕大多數集中在原生 AI 企業。

黃仁勳最後強調，這場基礎建設浪潮是全球性的，並敦促開發中國家與歐洲應致力於發展「主權 AI」，建構屬於自己的國內基礎設施。針對歐洲，他特別指出這是一個「世代難逢的契機」，可利用其強大的工業基礎，在「實體 AI」（physical AI）和機器人領域取得領先，進而將新興的數位智慧和傳統製造業有效結合。