金價自高檔回落、白銀也跌逾2% 川普撤關稅威脅使避險買盤消退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際黃金、白銀價格今天（22日）下跌，原因是美國總統川普撤回了對歐洲國家加徵關稅的威脅，並表示已就格陵蘭問題達成「未來協議的框架」，消息帶動市場避險情緒消退。

現貨金價盤中一度跌1.12%，報每英兩4,777.73美元，此前在周三創下每英兩4,888.42美元歷史新高並連續三天上漲。川普在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面後，於社群媒體上宣布有關格陵蘭的「框架」，但未透露進一步細節。

地緣政治緊張局勢的緩解支撐了美元走強。衡量美元強弱的重要指標美元指數上揚0.23%，報98.79。

現貨白銀也下跌2.36%，至每英兩90.86美元；白金與鈀金也同步走低。

川普 格陵蘭 社群媒體

