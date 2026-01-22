德智庫：德國民眾購買電動車意願 受政黨偏好影響大

快訊

中央社／ 柏林21日專電

德國經濟研究所最新研究指出，德國民眾是否願意購買電動車，受政黨偏好及政治認同影響更大，超過收入或居住地等因素的影響。研究舉例，特斯拉去年在德國銷售量大幅下滑，與創辦人馬斯克近年高度政治化的公共角色有關。

德國經濟研究所（IW）今天發布「電動車：政黨偏好形塑購買意願」報告，報告指出，該所於去年6月底至7月初訪問超過5400名18歲以上的德國民眾，有42%受訪者表示拒絕購買電動車。研究發現，在多項影響因素中，政黨傾向是左右購買意願的最關鍵因素。

在政黨偏好上，支持綠黨（Greens）的受訪者對電動車接受度最高，超過6成表示可考慮購買德國品牌電動車，近3成也表明能接受中國品牌；相較之下，支持極右翼另類選擇黨（AfD）的受訪者，僅約2成願意考慮購買電動車。

在品牌選擇方面，德國車廠仍具明顯優勢，37.3%的受訪者表示有意購買德國品牌電動車，高於中國品牌的23.4%。中國電動車大廠比亞迪（BYD）2025年在德國新車掛牌市占率約2%，報告認為，來自中國的品牌在德國仍面臨信任度挑戰。

美國電動車品牌特斯拉（Tesla）受歡迎程度則在下降。研究指出，特斯拉2025年在德國的新車掛牌數較2024年減少近48%，原本熱銷的Model Y已不再位居德國電動車銷售前段班。

研究分析，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近年高度政治化的公共角色，是影響德國消費者購買特斯拉電動車意願主因。

馬斯克去年接掌美國政府效率部，並在德國國會大選前夕為另類選擇黨站台，政治表態一方面令原本對電動車友善的進步派選民對特斯拉卻步，另一方面，卻未能在對電動車本就持保留態度的另類選擇黨支持者中開拓新市場。

報告主要撰寫人德國經濟研究所專家狄爾梅爾（Matthias Diermeier）認為，馬斯克「得罪了自己的核心目標客群」，企業領導人高度政治化，可能成為品牌風險，而非優勢。

狄爾梅爾進一步說明，電動車與風力發電、熱泵議題相似，已成為德國氣候政策高度政黨與政治化的具體例子。在德國汽車產業轉型壓力與國際競爭加劇背景下，電動車不僅是產業與氣候政策工具，也牽動德國社會的政治認同與價值對立。

