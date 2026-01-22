快訊

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

中央社／ 盛頓21日專電
輝達執行長黃仁勳。歐新社
輝達執行長黃仁勳。歐新社

黃仁勳日前罕見提到被霸凌的過往。當年9歲的他，是美國小鎮少數的華人臉孔，上學必須經過簡陋吊橋，而鎮上的孩子就在對岸等著。他也提到，國中畢業的母親土法煉鋼教他英文，讓他對意志力有信念，形塑了管理風格。

美國AI晶片龍頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳上週接受全球半導體聯盟（GSA）執行長薛裘蒂（JodiShelton）訪問，談自己的童年、與爸媽的關係、打造輝達王國，以及台灣半導體之父張忠謀為大器晚成下了最佳定義。

黃仁勳曾自述，自己在台灣出生，父親是煉油工程師，在泰國工作。1973與74年泰國政變頻繁，有天街上出現士兵坦克，父母親考量到孩子的安危，將當年9歲的他與哥哥送到美國肯塔基州求學。

●活著過橋才是苦難的開始

他對薛裘蒂說，自己是學校裡年紀最小的孩子，每天必須走下山，穿過河及大片田野去學校。由於他是鎮上罕見的黃面孔，當地孩子們對他有點粗野。

「那座吊橋是木板搭的，下面是很深的水，橋上有些木板還缺了，而他們就在對岸等著我，當時我才9歲，每天都是這樣」。

主持人接話，「痛苦又折磨」。黃仁勳沒有答腔，只要主持人想像，前面是一條河，一座吊橋，木板有缺口，對岸還有人等著。過了橋，真正的麻煩才要開始。

●母親驚人意志及期待成所需壓力

當年被霸凌的小留學生，如今在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）中排名第9，黃媽媽的角色不能不提。黃仁勳說，當他還是小孩子的時候，不認為自己智力驚人，但媽媽總是到處放送黃仁勳的聰明，「無論這是不是事實」。

他說，媽媽一次又一次的鼓勵，其實有幫助，也帶來了種「自己必須要聰明」的壓力，這也許涉及養育和領導，當對人或公司設定超出合理範圍的期望時，對方會設法達標。

「你也可以想像人們會畏縮。但對我而言，那反而促使我成長。」

當黃仁勳開始學英文時，國中畢業、不知道怎麼開口說英文的母親買了本韋氏字典，並自製教學道具、研究單字規則，在紙張上寫下英語單字及中文翻譯後對折，日復一日要黃仁勳記住所有單字。

他說，自己不確定當時發音是否正確，但重點是，母親的教學方式讓他見證難以置信的意志力。即使母親對英文一無所知，也不會阻止她教孩子的努力。

黃爸則到現在仍會讀關於黃仁勳的所有報導，好的壞的都看。「只要有人對我說些帶有貶低或敵意的話，他就會生氣」，黃仁勳也勸爸爸，不要全部都讀，否則只會氣個不停。

●張忠謀是「大器晚成」最佳定義

談到對年輕人的職涯想法時，黃仁勳認為，無懼及擺脫焦慮，需要年紀來沉澱。

他說，張忠謀能一路工作到80多歲，頭腦依然像刀子一樣鋒利。如果要給「大器晚成」下個定義，或去維基百科查「大器晚成」，大概就會看到張忠謀的照片吧，「這怎麼會是壞事呢？」

張忠謀1985年從美國回台灣創辦半導體公司台積電，那年他56歲。約41年後，美國與台灣談定關稅協議，要求台灣半導體業者對美投資2500億美元（約新台幣7兆9046億元），這就含了台積電既有的1000億投資，「吃下」整體的40%。

黃仁勳指出，在20幾歲的時候，他確實會覺得自己比較聰明，專注力更強，思考更快。但外界完全忽略的是，通常要在20歲以後，才會更有智慧、更細膩、更有層次，以及更有策略性思考。

黃仁勳說，這些當然可以透過閱讀、從旁觀察或看YouTube來學習，但韌性及了解如何面對痛苦與折磨，必須靠親身承受才能得到。

