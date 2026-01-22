快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

台積電ADR小跌0.3% 未跟隨費半反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三小跌0.3%，收在326.12美元，較台北交易溢價18.6%。聯電（2303）ADR大漲3.3%，連三日上漲下來漲了26.9%。

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒一掃而空。

川普在 Truth Social 上的一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。道瓊工業指數大漲 588.64 點，漲幅 1.2%，收在 49,077.23 點。標普 500 指數上漲 78.76 點，漲幅 1.2%，以 6,875.62 點作收，創下自 11 月以來最大單日漲幅。能源股創歷史新高，小型股則寫下 2008 年以來跑贏大盤的最長紀錄。

科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 270.50 點，漲幅 1.2%，收在 23,224.83 點。市場「恐慌指數」VIX 隨即跌破 17，反映投資人對全面貿易戰爆發的疑慮隨即緩解。

費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高，英特爾和超微（AMD）分別大漲11.7%和7.7%。

台灣加權股價指數周三大跌513.62點，跌幅1.6%，收在31,246.37點。台積電（2330）跌2%收在1,740元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,063.82 -0.3% 1,740.00 18.6%

日月光投控 ASX US 300.28 +0.4% 291.00 3.2%

聯電 UMC US 70.44 +3.3% 68.40 3.0%

中華電信 CHT US 133.94 -0.1% 133.00 0.7%

指數 台積電 美國

延伸閱讀

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

川普排除動武掌控格陵蘭　歐股多收紅

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

美中新一輪貿易談判有影 雙方可能坐下來談 聚焦非敏感領域協議

相關新聞

格陵蘭爭議引爆債市波動 掀「拋售美國」浪潮

美歐格陵蘭爭議引爆債市波動，美債殖利率飆升，「拋售美國（Sell America）」浪潮再起。市場人士表示，這波調整不僅...

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳日前罕見提到被霸凌的過往。當年9歲的他，是美國小鎮少數的華人臉孔，上學必須經過簡陋吊橋，而鎮上的孩子就在對岸等著。...

川普就怕市場翻臉！這波敢進場又賺到 但分析師說未來小心「狼來了」

美國總統川普周三（21日）宣布達成格陵蘭框架協議，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普...

關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威...

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序...

Netflix砸錢併華納 本季盈餘恐低於華爾街預期

Netflix上季財報大致優於華爾街預期，但對本季財測看法審慎，理由是影視內容支出增加，以及收購華納兄弟探索（Warne...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。