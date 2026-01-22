台積電ADR小跌0.3% 未跟隨費半反彈

台積電ADR周三小跌0.3%，收在326.12美元，較台北交易溢價18.6%。聯電（2303）ADR大漲3.3%，連三日上漲下來漲了26.9%。

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒一掃而空。

川普在 Truth Social 上的一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。道瓊工業指數大漲 588.64 點，漲幅 1.2%，收在 49,077.23 點。標普 500 指數上漲 78.76 點，漲幅 1.2%，以 6,875.62 點作收，創下自 11 月以來最大單日漲幅。能源股創歷史新高，小型股則寫下 2008 年以來跑贏大盤的最長紀錄。

科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 270.50 點，漲幅 1.2%，收在 23,224.83 點。市場「恐慌指數」VIX 隨即跌破 17，反映投資人對全面貿易戰爆發的疑慮隨即緩解。

費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高，英特爾和超微（AMD）分別大漲11.7%和7.7%。

台灣加權股價指數周三大跌513.62點，跌幅1.6%，收在31,246.37點。台積電（2330）跌2%收在1,740元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,063.82 -0.3% 1,740.00 18.6%

日月光投控 ASX US 300.28 +0.4% 291.00 3.2%

聯電 UMC US 70.44 +3.3% 68.40 3.0%

中華電信 CHT US 133.94 -0.1% 133.00 0.7%