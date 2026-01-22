快訊

總預算案卡立法院 卓揆喊辯論 態度急轉彎

消防小隊長英勇殉職！基隆民宅失火竄濃煙 他脫面罩捨身救受困女

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。路透
川普一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。路透

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒一掃而空。

川普在 Truth Social 上的一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。道瓊工業指數大漲 588.64 點，漲幅 1.2%，收在 49,077.23 點。標普 500 指數上漲 78.76 點，漲幅 1.2%，以 6,875.62 點作收，創下自 11 月以來最大單日漲幅。能源股創歷史新高，小型股則寫下 2008 年以來跑贏大盤的最長紀錄。

科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 270.50 點，漲幅 1.2%，收在 23,224.83 點。市場「恐慌指數」VIX 隨即跌破 17，反映投資人對全面貿易戰爆發的疑慮隨即緩解。

費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高，英特爾和超微（AMD）分別大漲11.7%和7.7%，台積電ADR跌 0.3%。

Navellier & Associates 的 Louis Navellier形容川普就像「闖進瓷器店的公牛」，雖然他的格陵蘭計畫引發波折，但他預言股市將因此翻倍，這也支撐了當天的投機熱情。

Westwood 的 Adrian Helfert則說：「這仍是一場政治遊戲，情況可能瞬間改變，投資人不應過度放鬆警惕。」

儘管美股反彈，但黃金價格仍續創歷史新高，收在每英兩 4,831.8 美元，顯示部分資金依然對潛在的貿易波動持保守態度。

標普能源股指數領漲，哈里伯頓（Halliburton）財報亮眼大漲 4.1%。航空股也上漲：聯合航空（United Airlines） 因獲利超預期且展望樂觀上漲 2.2%，帶動達美與美航等同業集體上攻。地區性銀行指數表現強勁，大漲 4.7%，創下自 2024 年底以來最高收盤水準。

Netflix下跌2.2%，儘管用戶成長強勁，但該公司警告內容支出與併購成本將侵蝕獲利，且暫停買回股票。

卡夫亨氏（Kraft Heinz）受巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）可能減持 3.25 億股消息衝擊，股價大跌 5.7%。

美國最高法院大法官對川普試圖罷免聯準會理事庫克一案表示謹慎，暗示此舉可能破壞央行獨立性並引發更嚴重的市場動盪。

川普 格陵蘭 投資人 聯準會

延伸閱讀

又退縮？ 川普達成格陵蘭框架協議 撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

美國最高法院對川普開除Fed理事庫克 持懷疑態度

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

川普關稅判決又延期了 下個可能發布日期落在2月20日

相關新聞

格陵蘭爭議引爆債市波動 掀「拋售美國」浪潮

美歐格陵蘭爭議引爆債市波動，美債殖利率飆升，「拋售美國（Sell America）」浪潮再起。市場人士表示，這波調整不僅...

關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威...

橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序...

Netflix砸錢併華納 本季盈餘恐低於華爾街預期

Netflix上季財報大致優於華爾街預期，但對本季財測看法審慎，理由是影視內容支出增加，以及收購華納兄弟探索（Warne...

全球首例 南韓「AI基本法」上路

南韓「人工智慧（AI）基本法」今日（22日）上路，率開全球首例。首爾當局表示，該法旨在促進本土AI產業成長，同時針對AI...

美擬重啟Meta反托辣斯案

美國聯邦貿易委員會（FTC）正尋求重啟控告臉書母公司Meta Platforms觸犯反托辣斯法一案，指控這家社群媒體平台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。