關稅風暴戲劇性降溫 標普500指數大漲1.2% 創兩月最大漲幅

美股周三上演戲劇性反攻，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇宣布，已就格陵蘭問題達成協議「框架」，並將收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒一掃而空。

川普在 Truth Social 上的一句「框架已成」，讓周二席捲市場的「拋售美國」交易瞬間反轉。道瓊工業指數大漲 588.64 點，漲幅 1.2%，收在 49,077.23 點。標普 500 指數上漲 78.76 點，漲幅 1.2%，以 6,875.62 點作收，創下自 11 月以來最大單日漲幅。能源股創歷史新高，小型股則寫下 2008 年以來跑贏大盤的最長紀錄。

科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 270.50 點，漲幅 1.2%，收在 23,224.83 點。市場「恐慌指數」VIX 隨即跌破 17，反映投資人對全面貿易戰爆發的疑慮隨即緩解。

費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高，英特爾和超微（AMD）分別大漲11.7%和7.7%，台積電ADR跌 0.3%。

Navellier & Associates 的 Louis Navellier形容川普就像「闖進瓷器店的公牛」，雖然他的格陵蘭計畫引發波折，但他預言股市將因此翻倍，這也支撐了當天的投機熱情。

Westwood 的 Adrian Helfert則說：「這仍是一場政治遊戲，情況可能瞬間改變，投資人不應過度放鬆警惕。」

儘管美股反彈，但黃金價格仍續創歷史新高，收在每英兩 4,831.8 美元，顯示部分資金依然對潛在的貿易波動持保守態度。

標普能源股指數領漲，哈里伯頓（Halliburton）財報亮眼大漲 4.1%。航空股也上漲：聯合航空（United Airlines） 因獲利超預期且展望樂觀上漲 2.2%，帶動達美與美航等同業集體上攻。地區性銀行指數表現強勁，大漲 4.7%，創下自 2024 年底以來最高收盤水準。

Netflix下跌2.2%，儘管用戶成長強勁，但該公司警告內容支出與併購成本將侵蝕獲利，且暫停買回股票。

卡夫亨氏（Kraft Heinz）受巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）可能減持 3.25 億股消息衝擊，股價大跌 5.7%。

美國最高法院大法官對川普試圖罷免聯準會理事庫克一案表示謹慎，暗示此舉可能破壞央行獨立性並引發更嚴重的市場動盪。