BBC宣布與YouTube達成「策略夥伴關係」新協議
英國廣播公司（BBC）今天宣布與美國影音分享平台YouTube達成具里程碑意義的新協議，將透過這個平台展示BBC各單位產製的「最佳本土敘事和新聞內容」。
法新社報導，BBC透過聲明表示，其與Google（谷歌）旗下的YouTube達成的「策略夥伴關係」，將聚焦在投資新節目、在YouTube上加強BBC內容的曝光，以及提升新一代英國內容創作者的技能。
即將卸任的BBC總裁戴維（Tim Davie）表示：「讓所有人都能從BBC獲得價值，這點至關重要。而這份具開創性的合作關係，將協助我們以新方式與觀眾產生連結。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言