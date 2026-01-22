美國最高法院對川普開除 Fed 理事庫克 持懷疑態度

美國最高法院周三（21日）聽審總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克一案，大法官對川普是否有權開除庫克顯然持懷疑態度。Fed主席鮑爾也出席聽證會。

副總檢察長、首席政府律師兼司法部副部長索爾當庭主張法院不應讓庫克恢復原職，且總統有權不經過適當程序開除庫克；多位大法官對此持審慎態度。

大法官阿利托（前總統小布希任命）提到川普政府試圖開除Fed理事「作法倉卒」。

大法官卡瓦洛（保守派）警告，政府主張在開除Fed理事時無須經過司法審查或程序，可能「就算不動搖，也會弱化」Fed的獨立性。他並表示，「事情怎麼去，就會怎樣來；一旦這些工具出匣，將會是雙面刃」；風險是這可能會「鼓勵」總統試圖罷黜Fed官員時，會「拿出」「瑣碎或影響不大或是過去非常難以駁倒的指控」。

依法總統只能在「有正當理由」的情況下開除Fed理事；法學界通常將「有正當理由」解釋為「重大違法凟職行為」。

庫克在聽證會後發表聲明表示，「此案攸關Fed制定利率將由證據與獨立判斷作為指引，還是屈服於政治壓力」。

哥倫比亞大學法學教授梅南德表示，周三法官的立場顯示他們並不認為政府已針對庫克提出夠強的證據。