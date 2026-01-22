4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

葛里爾正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。他對記者說：「有可能在那（川習會）之前會談，並嘗試就我們可以進行貿易的非敏感領域，達成某種進一步協議。」

美中下一輪的諮商將避開諸如技術競爭、稀土這類高敏感議題。葛里爾說，「我們不要在出口管制、投資，以及這些涉及高科技和國家安全的高度敏感領域上，糾纏不休，而是來談談基本的商品和服務」。

同樣出席世界經濟論壇並致詞的何立峰，發言時暗批美國稱，極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則。他也呼籲中美把握對雙方都有利的合作契機。

何立峰向國際工商界與政界領袖發表談話表示，中國將自己定位為各國商業夥伴而非競爭對手；中國的發展是全球經濟發展機遇而非威脅；中國不僅希望成為世界工廠，也願成為世界市場。

這番表態，意在與美國總統川普近期的強硬言論形成對比。川普先前因法國總統馬克宏拒絕加入其主導的和平委員會，揚言對法國葡萄酒加徵高關稅。

也在達沃斯的貝森特同日提到，北京已履行購買美國黃豆的協議，兩國期待明年的採購量達到二千五百萬噸。但他建議中國大陸應該「稍微多買一些」，因為川普在與習近平的會晤中總是會提及這個問題。

貝森特還說，稀土磁體目前「按預期出口」，履約率「在百分之九十以上，這相當令人滿意」。稀土磁體是二○二五年中美貿易談判中的一個關鍵癥結所在，也是北京方面的一個重要籌碼，

葛里爾被問到當前為期一年的中美貿易「休兵」，是否就是川普政府暫緩對中國大陸採取任何競爭性舉措，他說，「並未按下暫停鍵」。葛里爾以最近限制外國無人機為例說，「你們會看到，所有常規的出口管制都會繼續推進」。