執政周年 川普拿台積電當政績

美國總統川普廿日在執政周年記者會上細數政策成果，把台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資做為政績。美國財政部長貝森特則說，全球經濟最大威脅就是百分之九十七先進晶片都在台灣製造。

白宮發言人李維特廿日新聞簡報前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普隨後和她一同現身白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普在記者會上細數政策成果，表示執政以來降低通膨，簽署貿易協議減少出口障礙，多家企業承諾擴大投資。川普表示，承諾將在美國擴大投資的企業包括蘋果、輝達、台積電、軟銀、嬌生集團、美光、通用汽車、福特汽車、本田等。他說，上任以來推出的關稅措施，有助於加強美國國家安全，創造龐大稅收。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，最高法院去年十一月五日針對此案進行辯論，但尚未作出判決。川普說，「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢還回去」。他說，希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

幕僚為川普二次執政第一年的成果列印卅一頁資料，川普在記者會上展示這些文件，並細數經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議、企業承諾擴大對美投資、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛及打擊伊朗核設施等。

在瑞士出席世界經濟論壇的美國財政部長貝森特廿日受訪時，重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在於百分之九十七的高階晶片都集中在台灣製造」。

貝森特在二○二五年九月底接受福斯財經新聞主持人巴帝羅默訪問，就提過類似說法。他在達沃斯再次接受巴帝羅默訪談時表示：「我認為新冠疫情帶來的唯一好處，是讓我們進行了一次預演，看到供應鏈若因實際戰爭而中斷，將會發生什麼情況。因此我們也看清，有五、六、七個關鍵產業必須移回美國國內生產。」

他表示：「我會說，全球經濟面臨的最大威脅，也是最大的單點故障，在於百分之九十七先進晶片都在台灣製造。如果那個島嶼遭到封鎖，或相關產能被摧毀，將會引發一場經濟末日。因此，我們正在把半導體產業移回美國。」