聽新聞
0:00 / 0:00

執政周年 川普拿台積電當政績

聯合報／ 記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。美國總統川普廿日在執政周年記者會上，把台積電擴大對美投資做為政績。（中央社）
台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。美國總統川普廿日在執政周年記者會上，把台積電擴大對美投資做為政績。（中央社）

美國總統川普廿日在執政周年記者會上細數政策成果，把台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資做為政績。美國財政部長貝森特則說，全球經濟最大威脅就是百分之九十七先進晶片都在台灣製造。

白宮發言人李維特廿日新聞簡報前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普隨後和她一同現身白宮新聞簡報室舉行記者會。

川普在記者會上細數政策成果，表示執政以來降低通膨，簽署貿易協議減少出口障礙，多家企業承諾擴大投資。川普表示，承諾將在美國擴大投資的企業包括蘋果、輝達、台積電、軟銀、嬌生集團、美光、通用汽車、福特汽車、本田等。他說，上任以來推出的關稅措施，有助於加強美國國家安全，創造龐大稅收。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，最高法院去年十一月五日針對此案進行辯論，但尚未作出判決。川普說，「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢還回去」。他說，希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

幕僚為川普二次執政第一年的成果列印卅一頁資料，川普在記者會上展示這些文件，並細數經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議、企業承諾擴大對美投資、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛及打擊伊朗核設施等。

在瑞士出席世界經濟論壇的美國財政部長貝森特廿日受訪時，重申「全球經濟面臨的最大威脅、也是最大的單點故障，在於百分之九十七的高階晶片都集中在台灣製造」。

貝森特在二○二五年九月底接受福斯財經新聞主持人巴帝羅默訪問，就提過類似說法。他在達沃斯再次接受巴帝羅默訪談時表示：「我認為新冠疫情帶來的唯一好處，是讓我們進行了一次預演，看到供應鏈若因實際戰爭而中斷，將會發生什麼情況。因此我們也看清，有五、六、七個關鍵產業必須移回美國國內生產。」

他表示：「我會說，全球經濟面臨的最大威脅，也是最大的單點故障，在於百分之九十七先進晶片都在台灣製造。如果那個島嶼遭到封鎖，或相關產能被摧毀，將會引發一場經濟末日。因此，我們正在把半導體產業移回美國。」

川普 貝森特 台積電 白宮 貿易協議 半導體 晶圓 美軍 供應鏈 世界經濟論壇

延伸閱讀

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

科技業員工發聲 籲老闆們勸川普減少掃蕩移民

川普為何強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有兩大戰略重要性

美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失

相關新聞

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日表示，全球未來數年需要再投資人工智慧（AI）基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力...

可能改授權模式？OpenAI財務長用魔術方塊 比喻未來營收來源廣泛

OpenAI的財務長佛萊爾（Sarah Friar）用魔術方塊來比喻未來的營收來源非常廣泛，她表示，該公司未來的商業模式...

華郵：2029年美國「半導體獨立」 台矽盾恐不再牢固

華盛頓郵報廿日刊登「國家評論（National Review）」資深政治記者葛拉赫蒂投書指出，對憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電在美國、德國、日本甚至中國擴張產能，本身就帶著一絲不祥意味。他說，所謂「矽盾」如今看來已不再牢不可破。

4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

執政周年 川普拿台積電當政績

美國總統川普廿日在執政周年記者會上細數政策成果，把台積電、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資做為政績。美國財政部長貝森特則...

瑞銀：記憶體短缺 恐打亂汽車供應鏈

瑞銀警告全球DRAM供給吃緊，可能對全球汽車生產造成實質風險，或許會打亂車輛生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。