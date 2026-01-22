格陵蘭爭議引爆債市波動 掀「拋售美國」浪潮

美歐格陵蘭爭議引爆債市波動，美債殖利率飆升，「拋售美國（Sell America）」浪潮再起。市場人士表示，這波調整不僅反映在美債價格走弱、殖利率上揚，也連動影響美元與美股表現。隨著地緣政治風險升溫，金融機構建議，投資人須重新評估對美國資產的配置比重。

所謂「拋售美國」，並非單指賣美國公債，而是一種對美國資產信心轉弱的整體交易行為，涵蓋美元、美股與美債等主要資產。當市場對美國的政策穩定性、財政紀律或地緣政治角色產生疑慮時，資金不再集中停泊於美國，而是分散轉向其他市場，形成美元走弱、美股修正、美債殖利率上升的連鎖反應。

近期「拋售美國」情緒再度浮現，與圍繞格陵蘭主權的外交爭議密切相關。市場人士指出，川普在格陵蘭領土議題上的態度，已引發歐洲國家聯合抵抗，歐洲資金開始重新檢視對美國資產的曝險程度。丹麥養老基金更宣布將出清一億美元的美債作為反制。

美債遭拋售直接反映在殖利率快速走揚。壽險債券部門主管分析，當原本被視為全球最安全資產的美債，也開始面臨信任度考驗，投資人對整體金融環境的敏感度自然提高。美股一定會受牽連，更不用說美元也會出現波動。

二○二二年英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內政策失誤，引爆國債遭到拋售的「特拉斯時刻」，至今仍是金融市場的重要警示案例。但匯豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲表示，這一輪包括格陵蘭在內的地緣政治問題，未來發展高度不確定，畢竟去年川普發起的關稅戰，最後也進入協商跟討論。金融圈人士也說，目前情況只是風險初期階段，尚未出現流動性枯竭或信用危機，距離系統性風暴仍有一段距離。

但在此環境下，銀行理財主管指出，對一般投資人而言，衝擊最明顯的，是持有對利率敏感的長天期債券。在殖利率快速上升時，長天期債券價格波動幅度放大，容易成為投資組合中的不穩定因素。

因此，理財主管建議，投資人可以趁市場調整之際，重新檢視債券部位結構，將部分資金從長天期債券，轉向短天期或中天期債券，以降低對利率變動的敏感度，讓債券回到穩定現金流與降低波動的功能，而非成為風險來源。

在幣別與市場配置上，應避免過度集中於單一國家或單一貨幣。美元昨日因此走弱，銀行主管說，短線上歐元、澳幣等有機會走強，匯豐私人銀行及財管北亞首席投資總監何偉華指出，若投資人考慮從美元計價債券中部分贖回，亞洲投資級債券可做替代選項，在收益與風險之間取得相對平衡。

此外，投信業者認為，長線來看，美國經濟仍表現亮眼，在美國資產波動升高的情況下，適度分散至其他國家或區域的債券市場，有助於平衡風險。例如歐洲投資級債券，或是涵蓋多國配置的全球債券基金，都可作為降低對單一市場依賴的選項。