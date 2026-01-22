貝森特達沃斯年會談晶片 再點名台灣

美國財政部長貝森特20日表示，97%高階晶片在台灣製造是全球經濟最大單一威脅及最大「單點故障」，並認為格陵蘭糾紛可能導致歐美爆發貿易戰的憂慮已達到「歇斯底里」地步。法國總統馬克宏同日誓言不會屈服於霸凌，加拿大總理卡尼則表示，舊世界秩序已一去不復返。

貝森特在世界經濟論壇（WEF）瑞士達沃斯年會上表示，如果台灣被封鎖或高階晶片產能付之一炬，經濟將面臨大災難，美國敦促半導體業返鄉就是出於這個理由。貝森特也指出，美國必須擺脫中國大陸掌控稀土磁鐵的局面。

美國總統川普17日宣布，將對歐洲反對美國拿下格陵蘭的盟友加徵進口關稅。歐盟領袖22日將在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論可能的反制措施。被問到美國與歐洲爆發曠日廢時貿易戰的可能性有多大時，貝森特說：「為什麼馬上往那個方面想？為何想到的是最糟情境？…把這種歇斯底里壓下來，深呼吸。」

市場猜測歐洲各國政府可能拋售美國公債，藉此提高美國政府融資成本，貝森特對此不感到憂心。貝森特說：「丹麥投資的美國公債和丹麥本身一樣微不足道…我一點也不擔心，身為財政部長，我監督公債競標，我們獲得的外國投資創下紀錄。」

經濟方面，貝森特預估2026年美國實質國內生產毛額（GDP）成長率將介於4%至5%，是目前主流預測的兩倍左右，但未詳細說明美國將如何達到這個里程碑。美國商務部長盧特尼克則預期美國第1季GDP成長率將高於5%，如果不是利率過高，成長還會更強勁。

盧特尼克說：「如果利率下降，美國經濟成長率將達到6%，我們是作繭自縛。」

盧特尼克也警告歐盟不要就川普揚言加徵關稅採取報復行動，否則歐美將重返針鋒相對的關稅戰。

出席WEF年會的還有法國總統馬克宏，以及加拿大總理卡尼。馬克宏呼籲歐洲應毫不猶豫動用可用工具來維護利益，譴責美國用意是「貶低歐洲」。馬克宏說：「我們偏好尊重而非霸凌…我們也傾向法治，而不是暴力。」

卡尼則表示，最近事件顯示以法規為基礎的國際秩序已名存實亡，這意味加拿大和其他國家別無選擇，只能建立新聯盟來對抗世界強權的施壓手段和恐嚇。卡尼說：「中等強國必須團結一致，因為如果我們不坐上談判桌，就會淪為餐桌上的魚肉。」