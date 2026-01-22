聽新聞
橋水基金創辦人達里歐：資本戰爭恐爆發

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

橋水聯合基金創辦人達里歐，在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普政策可能掀起全球資本戰爭，衝擊美債地位和金融秩序。

川普最近言論固然備受關注，但達里歐認為，這不過是可能改變全球金融秩序的一環。他在論壇會場接受美國媒體CNBC訪問時表示，資本戰爭可能爆發，代表威脅牽連極廣，會對市場和經濟造成深遠影響。

達里歐說：「在貿易逆差和貿易戰的另一面，就是資本和資本戰爭。既有衝突在先，就不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。換句話說，市場購買美國公債等資產的意願或許不再如以往那樣強烈。」

在他看來，目前正在上演的這類貿易衝突，實際上並無法解決全球失衡問題。然而，隨著各國權衡誰在支應赤字，及哪些國家願意持有特定資產，這類衝突確實會對資本流動造成沉重壓力。尤其，一旦對美國的信任感減退，全球投資人購買美國公債意願便可能降低。

達里歐表示，若外資需求大幅下滑，美國可能被迫依賴內部措施來提供所需資金。這可能導致通膨升溫或貨幣貶值，而這兩項因素很可能進一步加深外國投資人的疑慮。

