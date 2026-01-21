快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

中央社／ 達沃斯21日綜合外電報導

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，開發和驅動生成式AI模型所需的基礎設施，未來還需要再投入「數兆」美元資金。

法新社報導，黃仁勳在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表談話，儘管在本屆論壇中，外界對於AI的熱情，被美國總統川普意圖併吞格陵蘭（Greenland）所引發的跨大西洋對抗掩蓋。

黃仁勳指出，如今的AI浪潮「已經啟動人類歷史上最大規模基礎建設計畫」。

他說：「我們目前已經投入數千億美元…但在能源、雲端運算和電子等領域，還需要建設數兆美元的基礎設施。」

部分觀察人士警告，AI投資熱潮看似越來越可能泡沫化，恐怕很快破滅。黃仁勳對此不以為然。

他說：「AI泡沫的說法來自於投資金額龐大，而之所以需要大筆投資，是因為我們必須建構支撐AI各層應用所需的基礎設施。」

「我認為，這個機會確實非常難得。」

他同時試圖澄清外界對於AI可能大量取代工作崗位的疑慮，強調AI進入職場反而會創造新型態工作。

基礎設施 世界經濟論壇

相關新聞

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日表示，全球未來數年需要再投資人工智慧（AI）基礎設施數兆美元，AI不只不會取代人力...

可能改授權模式？OpenAI財務長用魔術方塊 比喻未來營收來源廣泛

OpenAI的財務長佛萊爾（Sarah Friar）用魔術方塊來比喻未來的營收來源非常廣泛，她表示，該公司未來的商業模式...

瑞銀：記憶體短缺 恐打亂汽車供應鏈

瑞銀警告全球DRAM供給吃緊，可能對全球汽車生產造成實質風險，或許會打亂車輛生產。

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上表示，不會以武力強奪格陵蘭，緩解市場疑慮，美股21日早盤四大指數反彈，10年...

OpenAI集各種泡沫跡象於一身 前富達老將：快減碼AI基建大咖股

曾與傳奇投資人彼得林區共事的前富達明星基金經理人諾伯（George Noble）警告，人工智慧（AI）新創公司OpenA...

Meta技術長：新AI團隊內部交付首批模型「重大賭注開始看到回報」

Meta Platforms技術長博斯沃斯今天指出，公司新成立的人工智慧（AI）實驗室本月已在內部交付其首批備受關注的A...

