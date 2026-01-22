川普持續威脅拿下格陵蘭 金價創高上看5,000美元

美國總統川普持續威脅拿下格陵蘭，全球地緣政治緊張升溫，帶動貴金屬行情繼續發燙，國際金價21日盤中歷來首度漲破每英兩4,800美元，有望加速衝上5,000美元整數關卡，白銀與白金行情同創新高，銅價也加入漲勢，比特幣則跌破88,000美元。

紐約黃金現貨21日盤中大漲2.6%至每英兩4,888.42美元，白銀現貨一度揚升1%至每英兩95.5516美元，白金現貨一度大漲1.5%至每英兩2,511.10美元，全都刷新歷史紀錄。

去年漲勢落後其他貴金屬的黃金，仍是受青睞的實體資產，以目前多頭氣勢來看，金價可能加速衝上5,000美元大關。黃金買盤來源日漸擴大，包括機構法人、零售散戶及央行。目前已知最大黃金央行買家波蘭央行，20日批准增持150噸、價值近230億美元的黃金，將躋身全球黃金準備規模最大的十個國家之列。