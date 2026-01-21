瑞銀：記憶體短缺 恐打亂汽車供應鏈

瑞銀警告全球DRAM供給吃緊，可能對全球汽車生產造成實質風險，或許會打亂車輛生產。

瑞銀分析師David Lesne在20日發布的報告中寫道，S&P Global Mobility注意到可能的短缺問題，尤其是DRAM，這種記憶體在每輛車所占價值在25-150美元。根據報告，中斷風險可能在第2季開始浮現，業界人士坦承部分晶片的漲幅超過100%。

汽車廠和零件製造商通常需要較舊的記憶體，而非AI伺服器所需的先進記憶體。S&P Global Mobility研究分析師Matthew Beecham說，前三大DRAM生產商–三星電子、SK海力士、美光，都優先考慮利潤更高的資料中心應用、擺在車業應用之前。

瑞銀相信，壓力最大的汽車製造商和供應商，是對先進駕駛輔助系統、電子零組件曝險較多的業者。

瑞銀說，記憶體價格大漲，可能導致一級供應商展開漫長談判。比較大的問題是，車廠和科技業爭搶記憶體產能，也許會影響供應鏈穩定。