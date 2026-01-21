美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上表示，不會以武力強奪格陵蘭，緩解市場疑慮，美股21日早盤四大指數反彈，10年期美債上揚，殖利率走低，美元指數跌幅也收斂。

道瓊工業指數早盤上漲141點，或0.3%，標普500指數上漲0.4%，那斯達克指數漲0.3%，費城半導體指數揚升1.3%。輝達升0.7%、台積電ADR漲0.2%。

美股三大指數前市收盤寫去年10月以來最大單日跌幅，受累於美元走弱、「拋售美國」交易持續。美元21日繼續承壓，美元指數下挫0.2%。

摩根大通全球研究主管Joyce Chang指出，「『美國優先』正悄悄將資金推向美元資產以外分散，尤其是政府實體」，「儘管我們向來認為美元仍保有在外匯交易中的主導地位，但『拋售美國』論述已悄然浮現」。

美國財長貝森特21日在WEF會上表示，川普政府「不擔心」市場前一個交易日的拋售現象。

丹麥退休金基金AkademikerPension 20日表示，計劃在本月底前出脫1億美元美國公債，因「美國基本上不再是良好信用對象，長期而言，美國政府財政不具永續性」。貝森特就此表示，「丹麥無關緊要」。

個股方面，Netflix上季財報僅略優於預期，且對本季財測看法審慎，拖累股價早盤大跌4.7%。

卡夫亨氏（Kraft Heinz）早盤重挫7%。最大股東波克夏在提交給美國證交會（SEC）的文件中表示，可能幾乎全數出清卡夫亨氏股票，持股比重為27.5%。

