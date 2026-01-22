全球首例 南韓「AI基本法」上路

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓「人工智慧（AI）基本法」今日（22日）上路，率開全球首例。首爾當局表示，該法旨在促進本土AI產業成長，同時針對AI技術的潛在風險，設立基本防護機制。

相較下，歐盟在2024年3月率先通過AI相關立法，多數法規預計今年8月起陸續上路，然而，由於企業不斷施壓且全球競爭加劇，部分條款將延後至2027年實施，部分措施也將伴隨多年的轉型期。

韓國前鋒報報導，南韓AI基本法為國家層級的AI政策架構奠定基礎，將設立中央決策機關「國家AI策略總統委員會」，並為成立「AI安全研究院」建立法源依據，該單位負責監管安全與信任相關的評估工作。該法也規劃廣泛的扶植措施，涵蓋研發、資料基建、人才訓練、新創支援，以及協助拓展海外市場。

南韓AI基本法僅適用於三個區塊：高影響力AI、高效能AI的安全義務，以及生成式AI的透明度要求。高影響力AI指的是運用在能源、運輸和金融領域中，缺乏人為介入時有可能嚴重影響民眾權利或安全的全自動系統。

南韓界定「高效能AI」的方式則與歐盟不同。歐盟著重特定應用場景的風險，鎖定用於醫療、招聘、執法等領域的AI；南韓則以技術門檻來判斷，意味僅極少數最先進模型才需承擔安全義務。

在生成式AI的透明度義務方面，南韓大致與歐盟接軌，但適用範圍較小，且個人或非商業用途的生成式AI，不在監管範圍內。

南韓 歐盟 風險

全球首例 南韓「AI基本法」上路

